Chuyện gì đây? Nathan Lee ‘điểm mặt gọi tên' những gương mặt ‘vàng’ trong làng Vbiz, từ Chi Pu đến Sơn Tùng, cả ‘chị đại’ Mỹ Tâm cũng không thoát được

“Drama” vẫn chưa kết thúc, Nathan Lee lại xuất hiện và điểm mặt gọi tên những gương mặt "vàng" đang nhận được nhiều sự chú ý trong thời gian gần đây của showbiz Việt.

Trong buổi live stream vào tối ngày 25/4, Nathan Lee bất ngờ “lật mặt”, lần lượt gọi tên Chi Pu, Sơn Tùng M-TP, Thiều Bảo Trâm và “chị đại” Mỹ Tâm. Nathan Lee giữ đúng lời hẹn với fan và livestream giữa đêm - Ảnh chụp màn hình Thời gian gần đây, cộng đồng mạng không ngừng gọi tên của cô ca sĩ có bản hit "Anh ơi ở lại". Tuy nhiên, với cá nhân của Nathan Lee, anh không ngừng tìm kiếm lí do để bênh vực "Chipu còn hát hay hơn cả Britney Spears. Bạn ấy cố gắng hát live là tốt rồi nên đừng đòi hỏi quá nhiều, xinh là được rồi. Anh xin lỗi, Chi không phải thảm họa nhạc của showbiz này. Ekip của Chi đầu tư sản phẩm âm nhạc rất là tốt và trọn vẹn.

Chi sinh ra không được giọng thiên phú, nhưng có nhiều người hát rất mạnh, rất to nhưng chưa chắc đã hay, đã nổi tiếng bằng Chi đâu. Bạn ấy nỗ lực với những sản phẩm mà cá nhân anh đánh giá Chi rất là tốt. Và thật ra, ca sĩ nào cũng có những lúc hát không ổn. Cá nhân anh ủng hộ Chi”. Anh còn khuyên cộng đồng mạng không nên quá khắt khe và thưởng thức nhạc của Chi Pu để giải trí. 'Ông hoàng drama' Nathan Lee bất ngờ có thiện cảm với Chi Pu - Ảnh FBNV Đây không phải lần đầu tiên "ca sĩ triệu đô" nhắc tới cái tên Sơn Tùng M-TP trên sóng liverstream. Anh dành không ngớt lời khen cho chàng ca sĩ này: “Tôi không ăn bám theo Sơn Tùng. Anh cảm nhận Tùng là người dễ thương khủng khiếp. Hồi trước, anh và bạn ấy làm tối chung. Bạn ấy quay sang và cầm hộp cơm “anh ăn cơm với em”. Tư duy âm nhạc của bạn ấy rất tốt, đầu tư âm nhạc chỉnh chu. Nhà mình nên ủng hộ bạn ấy”. Và anh không quên nhấn mạnh rằng: “Anh chỉ chia sẻ cho vui thôi. Chứ không hề muốn chói lóa theo bạn ấy đâu”.

Tính cách dễ thương của Sơn Tùng khiến Nathan Lee không tiếc lời khen - Ảnh FBNV Đồng thời, Nathan Lee bất ngờ nhắc đến câu chuyện tình cảm gây ồn ào gần đây giữa Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm. Anh chia sẻ: "Nói về Thiều Bảo Trâm, chuyện tình cảm thì là chuyện riêng tư, tôi không thể bàn tán thêm. Có những chuyện chỉ người trong cuộc biết thôi, đôi khi cũng là do người ngoài thổi phồng lên". Và Nathan Lee cũng không quên nhắc nhở mọi người cách yêu thương thần tượng sao cho đúng mực: "Cá nhân tôi nghĩ nếu yêu thương 1 người nghệ sĩ hãy quan tâm đến các sản phẩm nghệ thuật và đừng quan tâm chuyện đời tư của họ". Nathan Lee bất ngờ nhắc đến Thiều Bảo Trâm - tình cũ của chàng ca sĩ quê Thái Bình - Ảnh FBNV Không ai có thể ghét được "chị đại trong làng nhạc Việt", Nathan Lee cũng không phải là ngoại lệ. Anh khen ngợi và mê tít giọng hát của Mỹ Tâm: “Anh rất thích chất giọng của Mỹ Tâm. Chất giọng rất là hay". Chất giọng của 'chị đại' Mỹ Tâm không thể chê vào đâu được - Ảnh FBNV Trong suốt buổi livestream kéo dài hơn 40 phút, Nathan Lee đã lần lượt "bóc" loạt tính cách cùng hàng loạt "chuyện trên trời dưới đất" của dàn sao Việt. Tuy nhiên, màn "bóc phốt" này rất đỗi bình yên, không sóng gió và không tạo ra bất cứ drama nào so với các livestream trước đó.

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