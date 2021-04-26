Chuyện gì đây? Nathan Lee ‘điểm mặt gọi tên' những gương mặt ‘vàng’ trong làng Vbiz, từ Chi Pu đến Sơn Tùng, cả ‘chị đại’ Mỹ Tâm cũng không thoát được

Sao Việt 26/04/2021 09:39

“Drama” vẫn chưa kết thúc, Nathan Lee lại xuất hiện và điểm mặt gọi tên những gương mặt "vàng" đang nhận được nhiều sự chú ý trong thời gian gần đây của showbiz Việt.

Trong buổi live stream vào tối ngày 25/4, Nathan Lee bất ngờ “lật mặt”, lần lượt gọi tên Chi Pu, Sơn Tùng M-TP, Thiều Bảo Trâm và “chị đại” Mỹ Tâm.

nathan lee
Nathan Lee giữ đúng lời hẹn với fan và livestream giữa đêm - Ảnh chụp màn hình

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng không ngừng gọi tên của cô ca sĩ có bản hit "Anh ơi ở lại". Tuy nhiên, với cá nhân của Nathan Lee, anh không ngừng tìm kiếm lí do để bênh vực "Chipu còn hát hay hơn cả Britney Spears. Bạn ấy cố gắng hát live là tốt rồi nên đừng đòi hỏi quá nhiều, xinh là được rồi. Anh xin lỗi, Chi không phải thảm họa nhạc của showbiz này. Ekip của Chi đầu tư sản phẩm âm nhạc rất là tốt và trọn vẹn.

Chi sinh ra không được giọng thiên phú, nhưng có nhiều người hát rất mạnh, rất to nhưng chưa chắc đã hay, đã nổi tiếng bằng Chi đâu. Bạn ấy nỗ lực với những sản phẩm mà cá nhân anh đánh giá Chi rất là tốt. Và thật ra, ca sĩ nào cũng có những lúc hát không ổn. Cá nhân anh ủng hộ Chi”. Anh còn khuyên cộng đồng mạng không nên quá khắt khe và thưởng thức nhạc của Chi Pu để giải trí.

chi pu
'Ông hoàng drama' Nathan Lee bất ngờ có thiện cảm với Chi Pu - Ảnh FBNV

Đây không phải lần đầu tiên "ca sĩ triệu đô" nhắc tới cái tên Sơn Tùng M-TP trên sóng liverstream. Anh dành không ngớt lời khen cho chàng ca sĩ này: “Tôi không ăn bám theo Sơn Tùng. Anh cảm nhận Tùng là người dễ thương khủng khiếp. Hồi trước, anh và bạn ấy làm tối chung. Bạn ấy quay sang và cầm hộp cơm “anh ăn cơm với em”. Tư duy âm nhạc của bạn ấy rất tốt, đầu tư âm nhạc chỉnh chu. Nhà mình nên ủng hộ bạn ấy”. Và anh không quên nhấn mạnh rằng: “Anh chỉ chia sẻ cho vui thôi. Chứ không hề muốn chói lóa theo bạn ấy đâu”.

son tung mtp
Tính cách dễ thương của Sơn Tùng khiến Nathan Lee không tiếc lời khen - Ảnh FBNV

Đồng thời, Nathan Lee bất ngờ nhắc đến câu chuyện tình cảm gây ồn ào gần đây giữa Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm. Anh chia sẻ: "Nói về Thiều Bảo Trâm, chuyện tình cảm thì là chuyện riêng tư, tôi không thể bàn tán thêm. Có những chuyện chỉ người trong cuộc biết thôi, đôi khi cũng là do người ngoài thổi phồng lên".

Và Nathan Lee cũng không quên nhắc nhở mọi người cách yêu thương thần tượng sao cho đúng mực: "Cá nhân tôi nghĩ nếu yêu thương 1 người nghệ sĩ hãy quan tâm đến các sản phẩm nghệ thuật và đừng quan tâm chuyện đời tư của họ".

thieu bao tram
Nathan Lee bất ngờ nhắc đến Thiều Bảo Trâm - tình cũ của chàng ca sĩ quê Thái Bình - Ảnh FBNV

Không ai có thể ghét được "chị đại trong làng nhạc Việt", Nathan Lee cũng không phải là ngoại lệ. Anh khen ngợi và mê tít giọng hát của Mỹ Tâm: “Anh rất thích chất giọng của Mỹ Tâm. Chất giọng rất là hay". 

my tam
Chất giọng của 'chị đại' Mỹ Tâm không thể chê vào đâu được - Ảnh FBNV

Trong suốt buổi livestream kéo dài hơn 40 phút, Nathan Lee đã lần lượt "bóc" loạt tính cách cùng hàng loạt "chuyện trên trời dưới đất" của dàn sao Việt. Tuy nhiên, màn "bóc phốt" này rất đỗi bình yên, không sóng gió và không tạo ra bất cứ drama nào so với các livestream trước đó. 

Nathan Lee livestream, bóng gió việc Ngọc Trinh bị mất trộm: ‘Tôi không nghĩ bạn bị mất’ và ‘có nhiều thông tin về vụ mất trộm đó nhưng chưa phải lúc để nói’

Nathan Lee livestream, bóng gió việc Ngọc Trinh bị mất trộm: ‘Tôi không nghĩ bạn bị mất’ và ‘có nhiều thông tin về vụ mất trộm đó nhưng chưa phải lúc để nói’

Sáng nay, Nathan Lee lại dành cả 2 tiếng đồ hồ để livestream nói về những lùm xùm xoay quanh anh và Ngọc Trinh mãi cho đến nay vẫn chưa có hồi kết.

Xem thêm
Từ khóa:   Nathan Lee Sơn Tùng M-TP ca sĩ Chi Pu

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 27 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 53 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 57 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"