Diễn biến mới trong chuỗi drama không hồi kết giữa Nathan Lee và Cao Thái Sơn về việc độc quyền các bản "hit". Cách đây vài giờ, Cao Thái Sơn đã đăng tải dòng trạng thái khẳng định Nathan Lee chỉ mua độc quyền các ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong thời hạn 1 năm và phạm vi sử dụng chỉ gói gọn tại Việt Nam. Điều đó có nghĩa, nam ca sĩ Cao Thái Sơn vẫn có thể trình diễn các bài hát đó bình thường tại các sân khấu ở Mỹ, Anh, Úc, Canada, Châu Âu,... nếu mua quyền biểu diễn ca khúc tại nước ngoài.

Cao Thái Sơn khẳng định việc Nathan Lee mua độc quyền các ca khúc 'hit' chỉ áp dụng trong phạm vi Việt Nam và thương vụ này chỉ kéo dài 1 năm - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi thông báo chưa được bao lâu, cuộc vui chưa kịp nở đã tàn, lập tức phía Nathan Lee có động thái "dập tắt" hy vọng của Cao Thái Sơn. Mới nhất, Nathan Lee đăng tải ảnh chụp tin nhắn với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, tuyên bố rằng anh đã thương lượng để mua vĩnh viễn các ca khúc đó với phạm vi toàn thế giới. Xứng danh với câu nói Nathan Lee không có gì ngoài "điều kiện" khi sẵn sàng chi tiền "khủng" hàng năm để mua lại.