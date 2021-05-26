Cao Thái Sơn ‘ăn trái đắng’ khi bị Nathan Lee ‘dập tắt’ hi vọng, nhanh chóng ‘chốt đơn’ mua độc quyền vĩnh viễn loạt bài 'hit'

Sao Việt 26/05/2021 14:44

Cư dân mạng choáng ngợp khi Nathan Lee tuyên bố mua độc quyền vĩnh viễn các bản "hit" làm nên tên tuổi của Cao Thái Sơn.

Diễn biến mới trong chuỗi drama không hồi kết giữa Nathan Lee và Cao Thái Sơn về việc độc quyền các bản "hit". Cách đây vài giờ, Cao Thái Sơn đã đăng tải dòng trạng thái khẳng định Nathan Lee chỉ mua độc quyền các ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong thời hạn 1 năm và phạm vi sử dụng chỉ gói gọn tại Việt Nam. Điều đó có nghĩa, nam ca sĩ Cao Thái Sơn vẫn có thể trình diễn các bài hát đó bình thường tại các sân khấu ở Mỹ, Anh, Úc, Canada, Châu Âu,... nếu mua quyền biểu diễn ca khúc tại nước ngoài.

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Cao Thái Sơn khẳng định việc Nathan Lee mua độc quyền các ca khúc 'hit' chỉ áp dụng trong phạm vi Việt Nam và thương vụ này chỉ kéo dài 1 năm - Ảnh: Chụp màn hình 

Sau khi thông báo chưa được bao lâu, cuộc vui chưa kịp nở đã tàn, lập tức phía Nathan Lee có động thái "dập tắt" hy vọng của Cao Thái Sơn. Mới nhất, Nathan Lee đăng tải ảnh chụp tin nhắn với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, tuyên bố rằng anh đã thương lượng để mua vĩnh viễn các ca khúc đó với phạm vi toàn thế giới. Xứng danh với câu nói Nathan Lee không có gì ngoài "điều kiện" khi sẵn sàng chi tiền "khủng" hàng năm để mua lại. 

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Đoạn tin nhắn được Nathan Lee chia sẻ tại trang cá nhân của mình nhằm khẳng định đã mua độc quyền vô thời hạn sau khi Cao Thái Sơn thông báo 'tin vui' - Ảnh: FBNV

Sự việc gây chú ý khi thông tin cả 2 bên mâu thuẫn với nhau, thì phía nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, người sáng tác những bản "hit" này đã có câu trả lời thoả đáng với khán giả. Anh viết tâm thư dài kể về quá trình "mua bán" các bản hit với Nathan Lee và bất ngờ anh khẳng định từ ngày 26/5 Nathan Lee đã mua độc quyền các ca khúc trên vô thời hạn trên mọi lãnh thổ.

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Nguyễn Văn Chung đã có câu trả lời chính xác nhất đến với khán giả trong chuỗi drama vừa qua - Ảnh: FBNV

Pha "chốt hạ" nhanh, gọn của Nathan Lee chắc khiến Cao Thái Sơn sẽ không kịp trở tay vì theo thông tin mới đây, Cao Thái Sơn đã liên hệ biểu diễn các ca khúc này ở Mỹ và Châu Âu. Mặc dù, Sơn từng nói anh không chỉ có những bản "hit" này nhưng thật sự trong thời gian tới, anh sẽ rất khó khăn trong việc đi hát vì khán giả đã quá quen thuộc với Con đường mưa, Pha lê tím,...

Sốc óc trước độ 'chịu chơi' của Nathan Lee khi mua độc quyền loạt hit của Nguyễn Văn Chung để Cao Thái Sơn 'nghỉ hát'?

Sốc óc trước độ 'chịu chơi' của Nathan Lee khi mua độc quyền loạt hit của Nguyễn Văn Chung để Cao Thái Sơn 'nghỉ hát'?

Nathan Lee lại gây sốc khi công khai mua độc quyền loạt hit của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung như Con đường mưa, Pha lê tím, Tình yêu trở lại, Cầu vồng sau mưa,... Nghe qua thì không có gì bàn cãi nhưng ngẫm lại thì thấy toàn loạt bài 'hit' đã làm nên tên tuổi của ca sĩ Cao Thái Sơn.

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