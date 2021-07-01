Nathan Lee bất ngờ 'đào mộ' hình ảnh nhạy cảm và phốt 'lừa tình lừa tiền' của Cao Thái Sơn vào 9 năm trước

Trước đây, Nathan Lee đã từng công bố đã mua lại độc quyền rất nhiều bản hit từng được Cao Thái Sơn trình diễn như Con Đường Mưa, Pha Lê Tím, Tình Yêu Trở Lại, Bình Yên Nhé,... có nghĩa rằng tất cả các ca khúc này hiện thuộc quyền sở hữu của riêng Nathan Lee, những ai dùng các ca khúc này để biểu diễn đều phải thông qua ý kiến của anh.

Cuộc chiến của 2 nam ca sĩ vẫn chưa đến hồi kết - Ảnh: Internet

Sáng 28/6 vừa qua, trên Facebook có xuất hiện một đoạn clip ghi lại phần trình diễn của Cao Thái Sơn tại một quán bar nước ngoài. Điều đáng chú ý, Cao Thái Sơn đã trình diễn 2 trong số những ca khúc mà Nathan Lee mua độc quyền là Bình Yên Nhé và Yêu Thương Quay Về - cả hai ca khúc này hiện đã thuộc sở hữu độc quyền vĩnh viễn trên mọi lãnh thổ của Nathan Lee. Sau khi phát hiện ra việc làm này của nam ca sĩ họ Thái, Nathan Lee đã vô cùng bực tức và thể hiện điều này trên trang cá nhân của mình.