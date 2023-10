Nathan Lee bất ngờ 'đào mộ' hình ảnh nhạy cảm và phốt 'lừa tình lừa tiền' của Cao Thái Sơn vào 9 năm trước

Cao Thái Sơn biểu diễn 2 ca khúc đã được Nathan Lee mua bản quyền - Ảnh: Chụp màn hình

Tưởng sự việc chỉ nằm lại ở đó, trưa ngày 30/6, Nathan Lee bất ngờ chia sẻ lại một link báo có chứa hình ảnh nhạy cảm về tinh đồn giới tính của Cao Thái Sơn từ tận... 9 năm trước đính kèm dòng trạng thái đầy thách thức: "The city of Atlanta will be informed about your criminal activities! Chuẩn bị về quê làm việc với cơ quan chức năng đi Núi!" (Tạm dịch: Hành động phạm pháp của cậu sẽ bị trình báo lên cơ quan thành phố Atlanta).

Bài đăng của Nathan Lee

Nhiều người chia sẻ các ý kiến trái chiều về việc làm 'khó tin' của Nathan Lee - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, bài đăng tiếp tục nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Về phía Cao Thái Sơn, anh vẫn chưa có động thái mới về bài đăng này của "ông hoàng giải trí".