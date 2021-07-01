Nathan Lee bất ngờ 'đào mộ' hình ảnh nhạy cảm và phốt 'lừa tình lừa tiền' của Cao Thái Sơn vào 9 năm trước

Hậu trường 01/07/2021 05:46

Giữa ồn ào với Nathan Lee, những hình ảnh nhạy cảm liên quan đến giới tính của Cao Thái Sơn bất ngờ bị đồng nghiệp đào lại.

Trước đây, Nathan Lee đã từng công bố đã mua lại độc quyền rất nhiều bản hit từng được Cao Thái Sơn trình diễn như Con Đường Mưa, Pha Lê Tím, Tình Yêu Trở Lại, Bình Yên Nhé,... có nghĩa rằng tất cả các ca khúc này hiện thuộc quyền sở hữu của riêng Nathan Lee, những ai dùng các ca khúc này để biểu diễn đều phải thông qua ý kiến của anh.

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Cuộc chiến của 2 nam ca sĩ vẫn chưa đến hồi kết - Ảnh: Internet

Sáng 28/6 vừa qua, trên Facebook có xuất hiện một đoạn clip ghi lại phần trình diễn của Cao Thái Sơn tại một quán bar nước ngoài. Điều đáng chú ý, Cao Thái Sơn đã trình diễn 2 trong số những ca khúc mà Nathan Lee mua độc quyền là Bình Yên Nhé và Yêu Thương Quay Về -  cả hai ca khúc này hiện đã thuộc sở hữu độc quyền vĩnh viễn trên mọi lãnh thổ của Nathan Lee. Sau khi phát hiện ra việc làm này của nam ca sĩ họ Thái, Nathan Lee đã vô cùng bực tức và thể hiện điều này trên trang cá nhân của mình.

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Cao Thái Sơn biểu diễn 2 ca khúc đã được Nathan Lee mua bản quyền - Ảnh: Chụp màn hình

Tưởng sự việc chỉ nằm lại ở đó, trưa ngày 30/6, Nathan Lee bất ngờ chia sẻ lại một link báo có chứa hình ảnh nhạy cảm về tinh đồn giới tính của Cao Thái Sơn từ tận... 9 năm trước đính kèm dòng trạng thái đầy thách thức: "The city of Atlanta will be informed about your criminal activities! Chuẩn bị về quê làm việc với cơ quan chức năng đi Núi!" (Tạm dịch: Hành động phạm pháp của cậu sẽ bị trình báo lên cơ quan thành phố Atlanta).

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Bài đăng của Nathan Lee
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Nhiều người chia sẻ các ý kiến trái chiều về việc làm 'khó tin' của Nathan Lee - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, bài đăng tiếp tục nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Về phía Cao Thái Sơn, anh vẫn chưa có động thái mới về bài đăng này của "ông hoàng giải trí". 

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Ồn ào giữa Nathan Lee và Cao Thái Sơn thời gian gần đây vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi sáng nay "kẻ thù của Ngọc Trinh" lại tiếp tục đăng đàn thách thức ca sĩ họ Cao với lời "tuyên chiến" rất gay gắt.

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