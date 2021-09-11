Duy Mạnh tiếp tục 'bóng gió' nghệ sĩ hai mặt, lật nhanh như 'bánh xèo': Trên sân khấu nịnh bợ hô hào, khán giả yêu cầu sao kê lại hờn dỗi

Hậu trường 11/09/2021 16:14

Giữa lúc dư luận đang "choáng váng" bởi "vườn sao kê" nở rộ thì ca sĩ Duy Mạnh lại bất ngờ có thêm phát ngôn mới. Giọng ca Kiếp Đỏ Đen tiếp tục "bóng gió" thái độ trước sau không đồng nhất của nghệ sĩ khi đứng trên sân khấu và khi khán giả yêu cầu sao kê minh bạch tiền từ thiện.

Những ngày qua, lùm xùm từ thiện của giới nghệ sĩ đang là chủ đề được mọi người bàn tán và đưa ra nhiều ý kiến trái chiều nhất. Không chỉ hot trên mạng xã hội, cụm từ "sao kê" và loạt nghệ sĩ còn được các kênh truyền hình nhắc đến khiến cho ồn ào từ thiện chưa bao giờ nóng như lúc này.

Giữa lúc dư luận đang "choáng váng" bởi "vườn sao kê" nở rộ thì ca sĩ Duy Mạnh lại bất ngờ có thêm phát ngôn mới. Nam ca sĩ không ngại thị phi, lên chỉ trích nghệ sĩ làm từ thiện. Trên trang cá nhân, giọng ca Kiếp Đỏ Đen tiếp tục "bóng gió" thái độ trước sau không đồng nhất của nghệ sĩ khi đứng trên sân khấu và khi khán giả yêu cầu sao kê minh bạch tiền từ thiện. Thậm chí, Duy Mạnh còn gay gắt cho rằng những nghệ sĩ đó lật mặt nhanh như lật bánh xèo, đạo đức giả.

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Duy Mạnh có nhiều phát ngôn về giới nghệ sĩ - Ảnh: Internet

Nam ca sĩ đăng tải dòng trạng thái: "Nhiều quý anh quý chị nghệ sĩ hài không chịu được. Lúc đứng trên sân khấu thì nịnh khán giả, nào là nhờ có quý vị chúng tôi mới có ngày hôm nay. Thế mà hô hào quyên góp tiền từ thiện từ thiên hạ, đến khi khán giả yêu cầu sao kê minh bạch thì hờn dỗi. Thậm chí còn dọa từ nay nghệ sĩ sẽ không ai làm từ thiện nữa. Đó không phải là trách nhiệm của chúng tôi. Đạo đức giả! Trở mặt nhanh 180 độ. Lật mặt nhanh như lật bánh xèo!"

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Bài đăng của Duy Mạnh - Ảnh chụp màn hình

Chia sẻ trên của nam ca sĩ đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm của cư dân mạng, nhất là trong thời điểm mà chuyện nghệ sĩ làm từ thiện đang vô cùng nhạy cảm.

Đây không phải là lần đầu tiên nam ca sĩ có những quan điểm về giới nghệ sĩ. Từng thừa nhận bản thân không phải ca sĩ mà chỉ là "người đi hát" nên anh không ngại ngần đăng tải những bài viết đanh thép về những ồn ào thời gian qua.

 

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