Rộ clip 1 MTQ gọi điện cho ngân hàng, lộ bằng chứng 'thép' Thuỷ Tiên không đóng tài khoản như công bố, thực hư ra sao?

Mạng xã hội bất ngờ xôn xao chia sẻ đoạn video clip dài gần 5 phút của một mạnh thường quân đã gửi tiền cứu trợ miền Trung cho Thủy Tiên. Đáng chú ý người này tung "bằng chứng thép" chứng minh Thủy Tiên chưa đóng tài khoản và vẫn nhận tiền của mạnh thường quân tại thời điểm dừng kêu gọi.

Những ngày gần đây, MXH lan truyền nhiều tin đồn liên quan đến chuyện từ thiện của hàng loạt nghệ sĩ đình đám. Trong số đó, không thể không nhắc đến những ồn ào xoay quanh số tiền trăm tỷ của vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh. Dù cựu cầu thủ xứ Nghệ đã lên tiếng bác bỏ thông tin vô căn cứ và khẳng định sẽ sao kê đầy đủ sau ngày 15/9 nhưng nhiều khán giả vẫn chưa hài lòng.

Thủy Tiên đến miền Trung cứu trợ trong đợt lũ năm ngoái - Ảnh: Internet

Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip được cho là của 1 MTQ gọi điện xác minh với ngân hàng về việc chuyển khoản tiền quyên góp cho Thủy Tiên. Đoạn clip này đang làm dấy lên nhiều tranh cãi và có nhiều điểm đáng nghi vấn về tài khoản kêu gọi từ thiện của Thủy Tiên.

Theo đó, vị mạnh thường quân tên C.Đ.H. đã chuyển 162.700.000 đồng vào ngày 1/11/2020 và 4.300.000 vào ngày 2/11/2020 cho Thủy Tiên. Trong đoạn clip, người này đã gọi điện cho một người phụ nữ được cho là nhân viên ngân hàng và hỏi về số tiền đã gửi cho Thủy Tiên trong đợt lũ năm ngoái.

Vị MTQ thắc mắc: "Tại sao Thủy Tiên đóng tài khoản hôm 29/10 mà 1/11 mình vẫn chuyển được?", rồi được giải thích: "Nếu tài khoản đóng rồi chú không chuyển được, còn chú vẫn chuyển được nghĩa là tài khoản chưa đóng".

Ngay khi vừa đăng tải, video clip đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác và bình luận của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, hiện tại, thực hư đoạn video vẫn chưa được xác minh rõ ràng. Dù vậy cuộc trò chuyện gần 5 phút của 2 nhân vật này đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả và gây tranh cãi gay gắt trong dư luận.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-clip-1-mtq-goi-dien-cho-ngan-hang-lo-bang-chung-thep-thuy-tien-khong-dong-tai-khoan-nhu-cong-bo-thuc-hu-ra-sao-423739.html