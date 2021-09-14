Khoe ảnh vào bếp đảm đang sau nhiều ngày im ắng, Trấn Thành bị CĐM cà khịa nhiệt tình: 'Chụp tô canh thì rõ từng cọng hành... chụp sao kê mờ như sương Đà Lạt'

Hậu trường 14/09/2021 08:45

Sau nhiều ngày im ắng từ khi tung 1.000 trang sao kê, Trấn Thành đã có động thái mới nhất.

Sau khi bất ngờ "đánh úp" CĐM vào hôm 7/9, bằng cả xấp giấy sao kê, mọi "nhất cử, nhất động" của Trấn Thành đều được cư dân mạng quan tâm, chú ý đặc biệt. 1.000 trang sao kê gây tranh cãi suốt từ những hôm được đăng tải cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

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Bài đăng hôm 7/9 của Trấn Thành - Ảnh chụp màn hình

Mới đây, ông xã Hari Won lại vừa có động thái mới sau 6 ngày im ắng giữa bão "sao kê". Cụ thể, Trấn Thành đăng tải bức ảnh vào bếp nấu ăn và khoe thành quả một tô canh rau củ hầm xương trên Instagram. Điều đáng nói là thái độ của CĐM khiến dư luận bất ngờ. Dù đã tung sao kê lẫn video trần tình, song nhiều netizen vẫn không "buông tha" cho nam MC. 

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Động thái mới nhất của nam MC - Ảnh chụp màn hình

Một số tài khoản liên tiếp để lại bình luận hỏi khó Trấn Thành về việc sao kê và cà khịa chuyện chụp ảnh giấy tờ. Điển hình có bình luận như sau: "Chụp tô canh thì rõ từng cọng hành, miếng tiêu mà sao chụp sao kê mờ như sương Đà Lạt vậy anh?" hay "Ăn xong rồi kêu gọi từ thiện tiếp. Mùa lũ tới rồi Thành ơi"...

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Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Trước sự "công kích" đậm chất cà khịa của CĐM, ông xã Hari Won không có bất cứ hành động đáp trả nào. Trước đó, nam diễn viên Bố già cũng cho biết sẽ nhờ pháp luật can thiệp với những ai đã vu khống và bôi nhọ anh gia đình anh suốt thời gian qua. Hiện ồn ào 1.000 trang sao kê của Trấn Thành vẫn còn nhiệt và dự là sẽ tiếp tục gây bão dư luận bởi những câu chuyện bên lề.

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