Bệnh viện Chợ Rẫy có động thái trước tin Phi Nhung phải can thiệp ECMO, siết chặt việc chia sẻ thông tin về tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ.

Trong hơn 15 ngày Phi Nhung nằm điều trị COVID-19 tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, thì trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin về sức khỏe của nữ ca sĩ nhưng chưa được gia đình xác nhận. Tối 11/9, có thông tin lan truyền sức khỏe Phi Nhung chuyển biến nặng, phải can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo). Thông tin khiến khán giả vô cùng hoang mang, lo lắng.

Liên quan đến thông tin này, Dân Việt dẫn lời từ phía gia đình Phi Nhung. Theo đó, gia đình nữ ca sĩ cho biết đã yêu cầu phía bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM siết chặt việc chia sẻ thông tin về tình hình sức khỏe của giọng ca “Bông điên điển” ra bên ngoài để tránh gây hoang mang cho khán giả: “Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy chỉ đạo, nhân viên nào tự ý cung cấp thông tin và hình ảnh bệnh nhân Phạm Phi Nhung ra bên ngoài phải chịu trách nhiệm. Khi nào có chỉ đạo của giám đốc mới được phép cung cấp thông tin và người cung cấp là lãnh đạo khoa".

Nữ ca sĩ vẫn đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi mắc COVID-19, Phi Nhung tham gia vào một số bếp ăn từ thiện tại TP.HCM và có tiếp xúc gần với F0. Sau khi tham gia hoạt động thiện nguyện rồi trở về nhà, nữ ca sĩ bị cảm và chủ động đến bệnh viện kiểm tra, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ca sĩ Trizzie Nguyễn cho biết, Phi Nhung không về Mỹ sớm do thấy bà con tại quê nhà đang gặp khó khăn vì dịch bệnh nên cô muốn ở lại để làm việc thiện nguyện. Ca sĩ Trizzie Nguyễn chia sẻ: "Trước 3 ngày Phi Nhung chuẩn bị bay về Mỹ thì thử Covid bị dương tính. Mới đầu chỉ cảm nhẹ xong dần trở nên nặng, không thở được và phải dùng đến máy trợ thở".

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