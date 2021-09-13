Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ đạo nhân viên không được tự ý cung cấp thông tin và hình ảnh Phi Nhung ra bên ngoài

Hậu trường 13/09/2021 08:42

Bệnh viện Chợ Rẫy có động thái trước tin Phi Nhung phải can thiệp ECMO, siết chặt việc chia sẻ thông tin về tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ.

Trong hơn 15 ngày Phi Nhung nằm điều trị COVID-19 tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, thì trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin về sức khỏe của nữ ca sĩ nhưng chưa được gia đình xác nhận. Tối 11/9, có thông tin lan truyền sức khỏe Phi Nhung chuyển biến nặng, phải can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo). Thông tin khiến khán giả vô cùng hoang mang, lo lắng. 

Liên quan đến thông tin này, Dân Việt dẫn lời từ phía gia đình Phi Nhung. Theo đó, gia đình nữ ca sĩ cho biết đã yêu cầu phía bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM siết chặt việc chia sẻ thông tin về tình hình sức khỏe của giọng ca “Bông điên điển” ra bên ngoài để tránh gây hoang mang cho khán giả: “Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy chỉ đạo, nhân viên nào tự ý cung cấp thông tin và hình ảnh bệnh nhân Phạm Phi Nhung ra bên ngoài phải chịu trách nhiệm. Khi nào có chỉ đạo của giám đốc mới được phép cung cấp thông tin và người cung cấp là lãnh đạo khoa". 

Phi Nhung 1
Nữ ca sĩ vẫn đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi mắc COVID-19, Phi Nhung tham gia vào một số bếp ăn từ thiện tại TP.HCM và có tiếp xúc gần với F0. Sau khi tham gia hoạt động thiện nguyện rồi trở về nhà, nữ ca sĩ bị cảm và chủ động đến bệnh viện kiểm tra, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ca sĩ Trizzie Nguyễn cho biết, Phi Nhung không về Mỹ sớm do thấy bà con tại quê nhà đang gặp khó khăn vì dịch bệnh nên cô muốn ở lại để làm việc thiện nguyện. Ca sĩ Trizzie Nguyễn chia sẻ: "Trước 3 ngày Phi Nhung chuẩn bị bay về Mỹ thì thử Covid bị dương tính. Mới đầu chỉ cảm nhẹ xong dần trở nên nặng, không thở được và phải dùng đến máy trợ thở".

Một nữ diễn viên 'cầu cứu' cư dân mạng vì bị 'biến thái' quấy rối liên tục qua điện thoại giữa mùa dịch

Một nữ diễn viên 'cầu cứu' cư dân mạng vì bị 'biến thái' quấy rối liên tục qua điện thoại giữa mùa dịch

Mới đây, một nữ diễn viên bất ngờ đăng đàn bức xúc vì bị gọi điện quấy rối nhiều lần giữa mùa dịch.

Xem thêm
Từ khóa:   Phi Nhung Phi Nhung mắc COVID-19 tình hình sức khỏe của Phi Nhung

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 2 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 4 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 4 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 5 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 6 giờ 19 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 6 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36