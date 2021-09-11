Một nữ diễn viên 'cầu cứu' cư dân mạng vì bị 'biến thái' quấy rối liên tục qua điện thoại giữa mùa dịch

Hậu trường 11/09/2021 21:01

Mới đây, một nữ diễn viên bất ngờ đăng đàn bức xúc vì bị gọi điện quấy rối nhiều lần giữa mùa dịch.

Mới đây, nữ diễn viên Yaya Trương Nhi khiến cư dân mạng hoang mang vì bài đăng thể hiện thái độ bức xúc khi bị quấy rối tình dục qua điện thoại. 

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Bài đăng của nữ diễn viên - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, Yaya Trương Nhi viết: "Việc gọi điện thoại quấy rối tình dục là thể loại bệnh nhất. Việc này không biết công an có giải quyết không nhỉ? Cáu dã man".

Dưới phần bình luận, nữ diễn viên "Chiến dịch chống ế" còn tiết lộ bị đối tượng gọi điện nhiều lần. Thậm chí khi đã chặn số, đối tượng vẫn sử dụng số điện thoại khác để quấy rối khiến cho Yaya cảm thấy vo ocungf khó chịu và bức xúc.

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Bình luận của Yaya Trương Nhi - Ảnh chụp màn hình

Sau khi đăng đàn hỏi CĐM cách giải quyết, nhiều người đã "mách nước" cho Yaya ghi âm lại cuộc gọi để làm bằng chứng nếu tiếp tục bị quấy rối. 

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Nữ diễn viên gât sốt trong bộ phim Chiến dịch chống ế - Ảnh: Internet
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Mỹ nhân sở hữu thân hình nóng bỏng - Ảnh: Internet

Yaya Trương Nhi nổi tiếng là mỹ nhân sexy nhất nhì showbiz Việt. Sở hữu gương mặt ấn tượng kèm chiều cao nổi bật, cô từng là người mẫu đắt show trước khi rẽ hướng sang "bộ môn nghệ thuật thứ 7".

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