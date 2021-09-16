Không phải 'thánh mơ' Phương Hằng hay Vietcombank, đây mới là 'nhân vật quyền lực' được réo tên nhiều nhất khi Thủy Tiên 'ấn định' 'giờ vàng' sao kê

Tối qua, Thủy Tiên và Công Vinh lần lượt đăng tải bài viết thông báo chuẩn bị sao kê minh bạch tại ngân hàng vào ngày 17/9 tới đây. Ngay lập tức cư dân mạng réo tên nhân vật này.
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Tối qua 15/9, Thủy Tiên và Công Vinh đã có những chia sẻ về số tiền từ thiện miền Trung vào năm 2020. Để chứng minh bản thân trong sạch, không ăn chặn tiền từ thiện của bà con, nữ ca sĩ "Giấc mơ tuyết trắng" đã ấn định ngày sao kê, công khai toàn bộ bằng chứng một cách minh bạch vào ngày 17/9 tới đây.
Thủy Tiên chia sẻ: "Tiên sẽ sao kê từ trước khi kêu gọi 5 ngày, và sau khi công bố kết thúc chuyến từ thiện 3 tháng, để xem số tổng vẫn là số tiền như tiên công bố hay không hay là 320 tỷ, 700 tỷ như đồn đoán... Ngoài ra Tiên chỉ sử dụng duy nhất 1 số tài khoản ngân hàng để kêu gọi cho chuyến từ thiện miền Trung, không hề có số thứ 2,3 nào khác như các thông tin bịa đặt. Nếu ai có bằng chứng nào gửi vào số tài khoản khác của Tiên ngoài số tài khoản nêu trên cho đợt từ thiện miền Trung vui lòng gửi lên đây hoặc ngày mai cùng Tiên ra ngân hàng đối chứng trước tất cả mọi người".
Bài đăng của nữ ca sĩ trong ít phút đã nhận về lượt tương tác khủng. Cư dân mạng đã ngay lập tức tràn vào bình luận. Trước khi Thủy Tiên khóa chức năng bình luận công khai để tránh thị phi, nhiều người đã nhanh chóng réo tên một nhân vật "đình đám" vào cuộc chiến sao kê này.
Không phải bà Phương Hằng hay Vietcombank, đối tượng được CĐM trông chờ chính là những kế toán online "chạy bằng cơm", những chị em "giỏi tính toán" bằng tay... Bởi trước đó, khi Trấn Thành tung bản sao kê dài dằng dặc lên trang cá nhân, không ít người tự xưng "ba đời nhà tôi làm kế toán" đã cật lực cộng tay, tính toán chi ly và bóc phốt nam MC gian dối. Lần này, những "vị cao nhân" trong làng tính toán tiếp tục được "mời" vào cuộc .
Trước đó, trong livestream của nữ streamer 50 tuổi đã tuyên bố con số Thủy Tiên thu về theo giấc chiêm bao của mình là hơn 320 tỷ chứ dừng lại ở 178 tỷ như cô từng công bố. Ngoài ra, "thánh mơ" yêu cầu Thủy Tiên công khai mình bạch vì bà cho rằng không tự dưng có cả núi tiền để mua nhà, mua đất được.
Hiện tại "vườn sao kê" thế kỷ của Thủy Tiên - Công Vinh vẫn đang là sự kiện được đón chờ nhất trong những ngày sắp tới.