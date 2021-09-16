Không phải 'thánh mơ' Phương Hằng hay Vietcombank, đây mới là 'nhân vật quyền lực' được réo tên nhiều nhất khi Thủy Tiên 'ấn định' 'giờ vàng' sao kê

Tối qua 15/9, Thủy Tiên và Công Vinh đã có những chia sẻ về số tiền từ thiện miền Trung vào năm 2020. Để chứng minh bản thân trong sạch, không ăn chặn tiền từ thiện của bà con, nữ ca sĩ "Giấc mơ tuyết trắng" đã ấn định ngày sao kê, công khai toàn bộ bằng chứng một cách minh bạch vào ngày 17/9 tới đây.

Công Vinh thông báo 'giờ vàng' livestream sao kê - Ảnh chụp màn hình

Thủy Tiên chia sẻ: "Tiên sẽ sao kê từ trước khi kêu gọi 5 ngày, và sau khi công bố kết thúc chuyến từ thiện 3 tháng, để xem số tổng vẫn là số tiền như tiên công bố hay không hay là 320 tỷ, 700 tỷ như đồn đoán... Ngoài ra Tiên chỉ sử dụng duy nhất 1 số tài khoản ngân hàng để kêu gọi cho chuyến từ thiện miền Trung, không hề có số thứ 2,3 nào khác như các thông tin bịa đặt. Nếu ai có bằng chứng nào gửi vào số tài khoản khác của Tiên ngoài số tài khoản nêu trên cho đợt từ thiện miền Trung vui lòng gửi lên đây hoặc ngày mai cùng Tiên ra ngân hàng đối chứng trước tất cả mọi người".