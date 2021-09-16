Không phải 'thánh mơ' Phương Hằng hay Vietcombank, đây mới là 'nhân vật quyền lực' được réo tên nhiều nhất khi Thủy Tiên 'ấn định' 'giờ vàng' sao kê

Hậu trường 16/09/2021 11:53

Tối qua, Thủy Tiên và Công Vinh lần lượt đăng tải bài viết thông báo chuẩn bị sao kê minh bạch tại ngân hàng vào ngày 17/9 tới đây. Ngay lập tức cư dân mạng réo tên nhân vật này.

Tối qua 15/9, Thủy Tiên Công Vinh đã có những chia sẻ về số tiền từ thiện miền Trung vào năm 2020. Để chứng minh bản thân trong sạch, không ăn chặn tiền từ thiện của bà con, nữ ca sĩ "Giấc mơ tuyết trắng" đã ấn định ngày sao kê, công khai toàn bộ bằng chứng một cách minh bạch vào ngày 17/9 tới đây. 

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Công Vinh thông báo 'giờ vàng' livestream sao kê - Ảnh chụp màn hình

Thủy Tiên chia sẻ: "Tiên sẽ sao kê từ trước khi kêu gọi 5 ngày, và sau khi công bố kết thúc chuyến từ thiện 3 tháng, để xem số tổng vẫn là số tiền như tiên công bố hay không hay là 320 tỷ, 700 tỷ như đồn đoán... Ngoài ra Tiên chỉ sử dụng duy nhất 1 số tài khoản ngân hàng để kêu gọi cho chuyến từ thiện miền Trung, không hề có số thứ 2,3 nào khác như các thông tin bịa đặt. Nếu ai có bằng chứng nào gửi vào số tài khoản khác của Tiên ngoài số tài khoản nêu trên cho đợt từ thiện miền Trung vui lòng gửi lên đây hoặc ngày mai cùng Tiên ra ngân hàng đối chứng trước tất cả mọi người". 

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Bài đăng của Thủy Tiên - Ảnh chụp màn hình

Bài đăng của nữ ca sĩ trong ít phút đã nhận về lượt tương tác khủng. Cư dân mạng đã ngay lập tức tràn vào bình luận. Trước khi Thủy Tiên khóa chức năng bình luận công khai để tránh thị phi, nhiều người đã nhanh chóng réo tên một nhân vật "đình đám" vào cuộc chiến sao kê này. 

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Bình luận réo tên 'kế toán online' của dư luận - Ảnh chụp màn hình

Không phải bà Phương Hằng hay Vietcombank, đối tượng được CĐM trông chờ chính là những kế toán online "chạy bằng cơm", những chị em "giỏi tính toán" bằng tay... Bởi trước đó, khi Trấn Thành tung bản sao kê dài dằng dặc lên trang cá nhân, không ít người tự xưng "ba đời nhà tôi làm kế toán" đã cật lực cộng tay, tính toán chi ly và bóc phốt nam MC gian dối. Lần này, những "vị cao nhân" trong làng tính toán tiếp tục được "mời" vào cuộc .

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CĐM nhắc lại vụ sao kê của Trấn Thành - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, trong livestream của nữ streamer 50 tuổi đã tuyên bố con số Thủy Tiên thu về theo giấc chiêm bao của mình là hơn 320 tỷ chứ dừng lại ở 178 tỷ như cô từng công bố. Ngoài ra, "thánh mơ" yêu cầu Thủy Tiên công khai mình bạch vì bà cho rằng không tự dưng có cả núi tiền để mua nhà, mua đất được.

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Những ồn ào xuất phát từ chuyến đi cứu trợ của giọng ca 'Ngôi nhà hạnh phúc' hồi cuối năm 2020 - Ảnh: Internet

Hiện tại "vườn sao kê" thế kỷ của Thủy Tiên - Công Vinh vẫn đang là sự kiện được đón chờ nhất trong những ngày sắp tới.

Vừa mới ấn định 'ngày lành - tháng tốt' đi sao kê, liền xuất hiện thông tin Thủy Tiên đã làm xong thủ tục từ vài ngày trước, 20/9 sẽ có đầy đủ?

Vừa mới ấn định 'ngày lành - tháng tốt' đi sao kê, liền xuất hiện thông tin Thủy Tiên đã làm xong thủ tục từ vài ngày trước, 20/9 sẽ có đầy đủ?

Ngay sau khi Công Vinh và Thủy Tiên thông báo ấn định ngày sao kê là 17/9, trên một số diễn đàn lan truyền thông tin rằng vợ chồng chân sút Nghệ An đã thực hiện thủ tục ít ngày trước và được hẹn sau 20/9 nhận giấy tờ đầy đủ dấu mộc. 

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Từ khóa:   Thủy Tiên Thủy Tiên sao kê Công Vinh

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