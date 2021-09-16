Netizen 'soi' loạt điểm 'phi lý' trong giấy tờ của Thủy Tiên, chính quyền địa phương lên tiếng, tiết lộ 'con số trên giấy nhiều hơn thực tế'

Cụ thể, đầu tiên là số tiền đã chi được in trên giấy phát hiện không kê khai chính xác, chỉ viết theo ước chừng với từ "khoảng". Ngoài ra, một số tờ xác nhận, báo cáo, biên bản lại không ghi ngày mà vẫn có dấu đóng mộc đỏ.

Chiều 15/9, Thủy Tiên khiến cư dân mạng bất ngờ khi đột ngột "nhá hàng" trước bảng tổng hợp chi tiền từ thiện miền Trung năm 2020 và tất cả các giấy tờ chứng nhận hoạt động trao quà ở các địa phương. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng hứa sẽ sao kê minh bạch đày đủ trong buổi livestream vào ngày 17/9 tới đây. Tuy nhiên, nhiều netizen đã nhanh chóng soi xét và chỉ ra một số điểm nghi vấn trong các giấy tờ mà nữ ca sĩ công bố.

Theo đó, ông Đào Mạnh Hùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị xác nhận, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh có đến trực tiếp một số huyện trong địa bàn tỉnh để làm công tác cứu trợ thiên tai. Ông Hùng cho hay: "Đoàn cứu trợ đi hỗ trợ 3 đợt. Đợt 1 vào tháng 10/2020, không thông qua ai cả. Tôi có gọi lại và yêu cầu Thủy Tiên, Công Vinh phải thông qua hệ thống chính trị của địa phương. Sau đó các địa phương trên cơ sở nhu cầu bà con, sẽ gửi danh sách theo yêu cầu nhà tài trợ là nhà bị ngập từ 1 mét trở lên".

Rất nhiều cư dân mạng đặt ra về tính xác thực của những văn bản này. Trả lời trên Pháp luật và Bạn đọc, chính quyền các địa phương trên đã lên tiếng để giải đáp cụ thể những thắc mắc.

Thủy Tiên phát tiền hỗ trợ bà con vùng lũ - Ảnh: Internet

Ông Hùng cho biết, trong đợt lũ tháng 11/2020, 2 huyện Hải Lăng, Triệu Phong bị ngập nặng nhất. Trên cơ sở này, UBMTTQ đã tổ chức trao quà từ đoàn tài trợ do Thủy Tiên và Công Vinh đại diện. Ngoài ra, ông cũng lý giải điểm bất hợp lý về số "khoảng" ghi trong văn bản:

"Thủy Tiên, Công Vinh về đến các điểm khu dân cư, phát tiền cho bà con và có chúng tôi giám sát. Đoàn cũng đồng thời livestream trong buổi phát quà. Nhưng mưa lũ, thiệt hại mất mát nhiều, bà con đều có nhu cầu rất lớn. Nên khi đến phát, người có trong danh sách, người không có trong danh sách, đều được đoàn quan tâm và phát luôn tại chỗ. Do đó, chỗ ghi 'khoảng' trong văn bản đó có thể sẽ nhiều hơn so với thực tế.

Và thứ 2 là về số tiền, thì đoàn trực tiếp phát, hộ thì 1 triệu, hộ thì 2 triệu... Cho nên kiểm kê số tiền phát chính xác theo hộ cũng rất khó. Chúng tôi chỉ ước tính được số lượng tiền cuối ngày".

Về vấn đề sai sót trong khâu giấy tờ, ông Hùng cũng cho biết, thông thường theo quy định, phải có người nhận trực tiếp số tiền từ Công Vinh- Thủy Tiên và ký tên vào. Nhưng do không thể kiểm kê chính xác số tiền thực tế, nên UBMTTQ tỉnh Quảng Trị chỉ làm văn bản xác nhận chung rằng đoàn có đến và hỗ trợ cho 2 huyện. Ông Hùng khẳng định: "Sau khi đoàn hỗ trợ xong, các địa phương tập hợp số liệu chính xác và yêu cầu thì chúng tôi sẽ xác nhận tài trợ. Văn bản còn một số thiếu sót vì có nhiều đoàn đến hỗ trợ cùng lúc. Trong lúc gấp rút văn thư chưa đóng dấu chức danh đã scan và chuyển cho bên phía Thủy Tiên".

Văn abrn của xã Quảng An - Ảnh: FBNV

Tương tự, tại xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, giải đáp về số tiền trên văn bản có sự chênh lệch, ông Đặng Ngọc Hải, chủ tịch Ủy ban MTTQ VN xã Quảng An cho biết:

"2 vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh đến phát trực tiếp, chúng tôi lập danh sách 2.632 hộ, mỗi hộ nhận 1 triệu đồng. Nhưng khi họ phát, có 16 hộ không đến được nên số tiền thực tế bị tụt lui 16 triệu. Có riêng 500k thì họ cho thêm một bà cụ vì thấy bà neo quá, họ cho thêm".

Do đó, ông Ngọc Hải cũng giải thích, đây chỉ là văn bản xác nhận đoàn có đến hỗ trợ, khi làm xong xã bàn giao và trao 1 văn bản duy nhất này cho đoàn. Do đó việc không có số hiệu trên đầu phía như các văn bản chính quy cũng là điều dễ hiểu, không phải làm giả hay sai sự thật như cư dân mạng đồn đoán.

Bà xã Công Vinh tự mình đến vùng lũ để cứu trợ - Ảnh: Internet

Hiện, cư dân mạng vẫn tiếp tục theo dõi sát nhưng động thái của Thủy Tiên vì ngày mai 17/9, vợ chồng nữ ca sĩ sẽ thực hiện lời hứa sao kê. Lúc đó, mọi sự sẽ được minh bạch, dư luận cũng sẽ biết được liệu có tồn tại giấc mơ bạc tỷ của "thánh chiêm bao" từng phán hay không.