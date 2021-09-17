'Giờ hoàng đạo' sao kê sắp điểm, CĐM xôn xao thông tin Thủy Tiên đã khóa 2 số tài khoản, chỉ chừa lại duy nhất một cái để đi ngân hàng

Hậu trường 17/09/2021 13:58

Chiều nay, Thủy Tiên và Công Vinh sẽ trực tiếp đến ngân hàng và livestream để sao kê minh bạch trước bàn dân thiên hạ. Trước giờ G, MXH bỗng lan truyền hình ảnh cho rằng nữ ca sĩ đã khóa hai số tài khoản và chỉ để lại một cái.

Như đã hẹn, chiều nay 17/9, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên sẽ đến ngân hàng để livestream buổi sao kê để dư luận kiểm chứng. Trước giờ G, trên MXH bỗng lan truyền hình ảnh cho rằng nữ ca sĩ đã khóa hai số tài khoản nhận tiền từ thiện trước đó khiến CĐM xôn xao.

Thuy Tien 1
Bài đăng trong một hội nhóm trên MXH - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, một số netizen đã thử chuyển khoản vào số tài khoản Vietcombank có 3 chữ số cuối là "812" được cho là của Thủy Tiên để kiểm chứng. Kết quả nhận được là thông báo "Tài khoản nhận không hợp lệ". 

Thuy Tien 2
Một tài khoản thử chuyển khoản và nhận được thông báo như trên - Ảnh: FB

Mặc dù chỉ là bài đăng của một cá nhân trong một hội nhóm trên MXH và chưa có sự xác thực của người trong cuộc nhưng đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận, nhất là thời điểm "giờ vàng" sao kê sắp đến gần. Trước đó, netizen đã chỉ ra một điểm Thuỷ Tiên kêu gọi từ thiện không dùng chung một tài khoản mà có 2 - 3 tài khoản được sử dụng. Bằng chứng là bài viết kêu gọi từ thiện của nữ ca sĩ được chỉnh sửa và có sự khác nhau về số tài khoản nhận tiền.

Thuy Tien 3
CĐM chỉ ra điểm khác biệt - Ảnh: Internet
Thuy Tien 4
Cư dân mạng cho rằng giọng ca Ngôi Nhà Hạnh Phúc có đến 3 số tài khoản nhận tiền - Ảnh: Internet

Hiện thời điểm minh bạch sao kê sắp đến gần, MXH đang nóng hơn bao giờ hết. Sau khi minh bạch rõ ràng, dư luận sẽ biết được "giấc mơ" bạc tỷ của nữ đại gia liệu có bị "phá sản".

Hậu sao kê, MC Phan Anh 'thừa thắng xông lên', được CĐM 'bảo kê', đáp trả thay khi bị antifan xỉa xói 'đạo đức giả'

Hậu sao kê, MC Phan Anh 'thừa thắng xông lên', được CĐM 'bảo kê', đáp trả thay khi bị antifan xỉa xói 'đạo đức giả'

Mặc lời ra tiếng vào, trên fanpage chính thức, MC Phan Anh vừa đăng tải 1 bài viết chia sẻ việc sẽ là khách mời tham dự chương trình dành cho thiếu nhi. CĐM nhận định có lẽ sau thời gian "đóng băng" sự nghiệp thì giờ nam MC đã dần trở lại với công việc nghệ thuật.

Xem thêm
Từ khóa:   Thủy Tiên Thủy Tiên - Công Vinh sao kê

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 3 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 3 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 56 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 5 giờ 56 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 6 giờ 26 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 6 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36