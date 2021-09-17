'Giờ hoàng đạo' sao kê sắp điểm, CĐM xôn xao thông tin Thủy Tiên đã khóa 2 số tài khoản, chỉ chừa lại duy nhất một cái để đi ngân hàng

Chiều nay, Thủy Tiên và Công Vinh sẽ trực tiếp đến ngân hàng và livestream để sao kê minh bạch trước bàn dân thiên hạ. Trước giờ G, MXH bỗng lan truyền hình ảnh cho rằng nữ ca sĩ đã khóa hai số tài khoản và chỉ để lại một cái.

Như đã hẹn, chiều nay 17/9, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên sẽ đến ngân hàng để livestream buổi sao kê để dư luận kiểm chứng. Trước giờ G, trên MXH bỗng lan truyền hình ảnh cho rằng nữ ca sĩ đã khóa hai số tài khoản nhận tiền từ thiện trước đó khiến CĐM xôn xao.

Bài đăng trong một hội nhóm trên MXH - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, một số netizen đã thử chuyển khoản vào số tài khoản Vietcombank có 3 chữ số cuối là "812" được cho là của Thủy Tiên để kiểm chứng. Kết quả nhận được là thông báo "Tài khoản nhận không hợp lệ".

Một tài khoản thử chuyển khoản và nhận được thông báo như trên - Ảnh: FB

Mặc dù chỉ là bài đăng của một cá nhân trong một hội nhóm trên MXH và chưa có sự xác thực của người trong cuộc nhưng đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận, nhất là thời điểm "giờ vàng" sao kê sắp đến gần. Trước đó, netizen đã chỉ ra một điểm Thuỷ Tiên kêu gọi từ thiện không dùng chung một tài khoản mà có 2 - 3 tài khoản được sử dụng. Bằng chứng là bài viết kêu gọi từ thiện của nữ ca sĩ được chỉnh sửa và có sự khác nhau về số tài khoản nhận tiền.

CĐM chỉ ra điểm khác biệt - Ảnh: Internet

Cư dân mạng cho rằng giọng ca Ngôi Nhà Hạnh Phúc có đến 3 số tài khoản nhận tiền - Ảnh: Internet

Hiện thời điểm minh bạch sao kê sắp đến gần, MXH đang nóng hơn bao giờ hết. Sau khi minh bạch rõ ràng, dư luận sẽ biết được "giấc mơ" bạc tỷ của nữ đại gia liệu có bị "phá sản".

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gio-hoang-dao-sao-ke-sap-diem-cdm-xon-xao-thong-tin-thuy-tien-da-khoa-2-so-tai-khoan-chi-chua-lai-duy-nhat-mot-cai-de-di-ngan-hang-424920.html