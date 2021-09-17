Khung cảnh chờ đợi màn sao kê 'thế kỷ' nóng hơn bao giờ hết, CĐM soi ngay trang phục của Thủy Tiên - Công Vinh

Thủy Tiên Công Vinh sao kê có lẽ là sự kiện hot nhát showbiz Việt lúc này, trước giờ G, khung cảnh tại ngân hàng đã khiến nhiều người bất ngờ.
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Như đã hẹn, chiều nay, cặp đôi vàng Thủy Tiên - Công Vinh sẽ đến ngân hàng sao kê và phát trực tiếp để dư luận theo dõi, kiểm chứng. Mặc dù đã hẹn chính xác 14h ngày 17/9, song đến hiện tại vẫn chưa có buổi phát trực tiếp nào. Dù vậy khung cảnh tại nơi diễn ra phi vụ "sao kê" thế kỷ đã rất nóng.
Cụ thể, trước giờ diễn ra sao kê, đã có khá đông phóng viên, nhà báo, streamer có mặt và mòn mỏi chờ mong cặp đôi.
Tại sảnh ngân hàng, các hoạt động của người dân vẫn diễn ra bình thường và đảm bảo thwucj hiện đúng nguyên tắc 5K.
Được biết, hiện vợ chồng Thủy Tiên đã có mặt tại ngân hàng và đang trò chuyện, chụp ảnh với phòng viên, nhà báo.
Thủy Tiên xuất hiện giản dị với đầm trắng kín đáo. Song song đó, Công Vinh cũng ăn vận đơn giản với áo polo trắng và quần lửng màu đen. Ngoài ra hai vợ chồng cũng mang khẩu trang để đảm bảo an toàn trong mùa dịch.
Hiện cả MXH vẫn đang xôn xao vì buổi livestream sắp được diễn ra của vợ chồng giọng ca Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Nhiều netizen còn đánh giá đây có lẽ là buổi sao kê "thế kỷ" của giới nghệ sĩ.