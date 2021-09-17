Nóng: Công Vinh 'đáp gọn' vụ Thủy Tiên dùng nhiều số tài khoản kêu gọi từ thiện, tuyên bố khởi kiện, bất kể là doanh nhân hay CEO

Trong đoạn livestream công khai thùng giấy sao kê "khủng" tại ngân hàng cách đây ít phút, Công Vinh đã lên tiếng nói rõ về số tài khoản có 3 chữ số cuối là 812 của Thủy Tiên. Đồng thời gửi thông báo nóng, khẳng định sẽ khởi kiện.
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Cách đây ít phút buổi livestream thông báo minh bạch về giấy tờ sao kê trong đợt cứu trợ miền Trung vào năm ngoái đã được Thủy Tiên phát trực tiếp trên trang Fanpage của mình. Qua đoạn clip, có thể thấy số giấy sao kê của hai vợ chồng rơi thuộc hàng "khủng" khi có đến hơn 18.000 tờ, được xếp gọn gàng trong nhiều thùng giấy lớn.
Ngay trong buổi phát trực tiếp, Công Vinh đã thay mặt bà xã nói rõ về tin đồn Thủy Tiên sử dụng nhiều số tài khoản để kêu gọi từ thiện. Nam cầu thủ khẳng định hai vợ chồng chỉ dùng đúng một tài khoản đã công bố để kêu gọi, ngoài ra không có bất kỳ tài khoản nào khác nhận tiền từ MTQ. Công Vinh cho biết: "Số tài khoản có đuôi 812 chỉ là tài khoản visa của Thủy Tiên dùng để đi chợ và tiến hành các giao dịch cá nhân"
Ngoài ra, nam cầu thủ cũng tỏ ra rất bức xúc vì thời gian qua đã bị mang tiếng xấu, bêu rếu khắp MXH. Công Vinh gay gắt tuyên bố sẽ khởi kiện những ai có hành vi lăng mạ, bôi nhọ và đặt điều xúc phạm hai vợ chồng: "Thời gian qua, chúng tôi đã phải chịu một điều tiếng rất lớn. Một số cá nhân đã vu khống, thông tin bịa đặt trên Internet, làm ảnh hưởng đến lợi ích, tình hình kinh tế của gia đình. Vợ chồng chúng tôi sẽ nhờ đến cơ quan pháp luật. Ngày hôm nay, những sao kê này sẽ là bằng chứng để chúng tôi gửi tới cơ quan chức năng. Bất kể là ai, chúng tôi cũng sẽ có đơn kiện, dù là doanh nhân, CEO, bất động sản hay ai đi nữa".
Đồng thời, Công Vinh cũng khẳng định chắc nịch: "Với tài khoản 746 chỉ duy nhất dùng để kêu gọi từ thiện cho miền Trung, ngoài ra không có bất kỳ tài khoản nào khác".
Cuối buổi phát trực tiếp, nam cầu thủ cho hay đã có sẵn đơn kiện trong tay và sẽ tiến hành nhờ pháp luật can thiệp sớm nhất. Sau livestream này, mọi giấy tờ sẽ được đăng tải công khai trên MXH để công chúng nắm và kiểm chứng.