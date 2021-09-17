Nóng: Công Vinh 'đáp gọn' vụ Thủy Tiên dùng nhiều số tài khoản kêu gọi từ thiện, tuyên bố khởi kiện, bất kể là doanh nhân hay CEO

Cách đây ít phút buổi livestream thông báo minh bạch về giấy tờ sao kê trong đợt cứu trợ miền Trung vào năm ngoái đã được Thủy Tiên phát trực tiếp trên trang Fanpage của mình. Qua đoạn clip, có thể thấy số giấy sao kê của hai vợ chồng rơi thuộc hàng "khủng" khi có đến hơn 18.000 tờ, được xếp gọn gàng trong nhiều thùng giấy lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Ngay trong buổi phát trực tiếp, Công Vinh đã thay mặt bà xã nói rõ về tin đồn Thủy Tiên sử dụng nhiều số tài khoản để kêu gọi từ thiện. Nam cầu thủ khẳng định hai vợ chồng chỉ dùng đúng một tài khoản đã công bố để kêu gọi, ngoài ra không có bất kỳ tài khoản nào khác nhận tiền từ MTQ. Công Vinh cho biết: "Số tài khoản có đuôi 812 chỉ là tài khoản visa của Thủy Tiên dùng để đi chợ và tiến hành các giao dịch cá nhân"