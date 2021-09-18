Luật sư lên tiếng về 'phi vụ' sao kê 'thế kỷ': Thủy Tiên không có nghĩa vụ chứng minh đúng sai, ai nói họ ăn chặn mới phải làm sáng tỏ

Luật sự của Công Vinh - Thủy Tiên cũng lên tiếng cho biết, khẳng định lại thông báo kiện tụng của hai vợ chồng là có thật và chính xác 100%. Ngoài ra, ông cũng giải đáp một số thắc mắc khiến cư dân mạng vô cùng bất ngờ.

Chiều ngày 17/9, sự kiện Công Vinh - Thủy Tiên đi sao kê đã gây chấn động khắp các mạng xã hội. Sau khi tung ra đầy đủ 18.000 trang sao kê, nữ ca sĩ khẳng định sẽ khởi kiện những ai có hành vi bôi nhọ danh dự, vu khống cô và ông xã trong suốt thời gian qua. Trên trang cá nhân, Thủy Tiên cũng bày tỏ: "Toàn bộ sao kê ngày hôm nay sẽ được gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra nhằm lấy lại sự minh bạch cho cả hai vợ chồng. Đồng thời, chúng tôi sẽ chính thức khởi kiện một số cá nhân cố tình tung những tin đồn sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, công việc. Bất kể đó là ai, doanh nhân, CEO, hay những người có địa vị trong xã hội". Thủy Tiên và Công Vinh trong buổi sao kê chiều nay Trong chiều cùng ngày, luật sự của Công Vinh - Thủy Tiên cũng lên tiếng cho biết, khẳng định lại thông báo kiện tụng của hai vợ chồng là có thật và chính xác 100%.

Đánh giá về việc Thủy Tiên - Công Vinh đến ngân hàng sao kê, luật sư nhận định trên Văn hóa và Thể thao: "Đây là quyền của khách hàng đối với ngân hàng thôi, không có gì đặc biệt. Tuy nhiên có một điều chúng ta cần làm rõ, đó là Thủy Tiên - Công Vinh đang nói đến khởi kiện dân sự, hoặc tố giác đến cơ quan công an để xử lý theo hành chính hay hình sự. Hiện nay, theo như báo đài đưa tin, có một số cá nhân đang nói rằng Thủy Tiên ăn chặn tiền từ thiện. Theo Luật, Thủy Tiên - Công Vinh không có nghĩa vụ chứng minh mình đúng. Mà ai là người nói họ ăn chặn tiền từ thiện mới phải là người chứng minh; hoặc nếu người đó cho rằng hành vi của Thủy Tiên - Công Vinh là vi phạm luật hình sự thì phải thu thập những bằng chứng sẵn có và gửi hồ sơ qua công an điều tra tiếp". Sau khi phát trực tiếp, nữ ca sĩ đã có bài đăng trần tình mọi việc Nói về việc nhiều người yêu cầu mời kiểm toán để xác định tính đúng sai của giấy tờ, luật sư nhận định: "Kiểm toán không phải là cơ quan nhà nước hay 1 thực thể, kiểm toán là chỉ một loại hoạt động, nôm na là kiểm tra lại những bút toán, kế toán của một người, thực thể, tổ chức trong 1 khoảng thời gian nhất định. Như vậy, các công ty kiểm toán sẽ chỉ vào cuộc khi có yêu cầu của các bên trong cuộc hoặc từ phía cơ quan điều tra, tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác nếu xét thấy cần thiết".

Ngoài ra, theo luật sư, những người có hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự sẽ bị xử phạt rất nghiêm khắc. Cụ thể theo Điều 156 về "Tội vu khống" quy định rõ: 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm: a) Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác; b) Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm: a) Có tổ chức; b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; c) Đối với 02 người trở lên; d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình. đ) Đối với người đang thi hành công vụ e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%; h) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: a) Vì động cơ đê hèn; b) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; c) Làm nạn nhân từ bỏ mạng sống. Cận cảnh những thùng giấy đựng sao kê với 18.000 tờ Theo luật sư, sao kê là 1 dạng tài liệu thuộc bí mật đời tư, được pháp luật bảo vệ, không ai được công khai sao kê trừ chính chủ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong một số trường hợp đặc biệt, hoặc chính chủ sao kê từ bỏ quyền giữ bí mật của mình thông qua việc tự công bố hoặc tham gia vào một thỏa thuận dân sự khác trong đó, ví dụ như nghệ sĩ thỏa thuận hoặc cam kết từ trước khi nhận từ thiện là ai gửi tiền cho tôi, tôi sẽ sao kê. Còn nếu không thỏa thuận trước thì không được. Lời kêu gọi từ thiện ở đây cũng có thể được xem như một lời cam kết đơn phương và có giá trị tuân thủ. Chính vì vậy, luật sư nhận định đối vưới Thủy Tiên - Công Vinh thì phải xem lại có từng hứa sẽ in sao kê không. Hiện, câu chuyện sao kê của nữ ca sĩ vẫn đang là chủ đề cực hot khiến cư dân mạng xôn xao không ngừng. Ảnh: Tổng hợp

Hậu livestream sao kê, Thủy Tiên đăng tải 'tất tần tật' lên MXH, nhấn mạnh 2 điều dư luận thắc mắc bấy lâu Sau buổi livestream tại ngân hàng, Thủy Tiên đã đăng tải toàn bộ nội dung và link drive hơn 18.000 trang sao kê kèm giấy tờ xác nhận của chính quyền địa phương để CĐM kiểm chứng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luat-su-len-tieng-ve-phi-vu-sao-ke-the-ky-thuy-tien-khong-co-nghia-vu-chung-minh-dung-sai-ai-noi-hoan-chan-moi-phai-lam-sang-to-425085.html