Showbiz Việt gặp hạn 'trăm năm có một', Phương Thanh phát ngôn gây sốc: 'Xin Tổ xuống tay chấn chỉnh lại danh từ Nghệ sĩ'

Giữa lúc nghệ sĩ Việt vướng hàng loạt lùm xùm gây chấn động dư luận, Phương Thanh bất ngờ có bài viết nhân ngày giỗ Tổ Nghiệp, phát ngôn của nữ cá sĩ khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Những tháng giữa năm 2021 có lẽ là giai đoạn showbiz Việt vướng nhiều thị phi nhất. Từ ồn ào về phát ngôn "khán giả nuôi nghệ sĩ" đến lùm xùm "ăn chặn tiền từ thiện". Hàng loạt "tai ương" đổ ập xuống, kéo theo đó là nhiều ngôi sao đình đám phải lao đao trước đà mất sự nghiệp. Mới đây, nhân ngày giỗ Tổ Nghiệp, anh chị em nghệ sĩ đã có nhiều bài đăng để tri ân và cảm tạ ơn đối đãi của Tổ. Đặc biệt, Phương Thanh gây chú ý khi có đôi lời trên trang cá nhân.

Bài đăng của Phương Thanh - Ảnh chụp màn hình Theo đó, nữ ca sĩ bày tỏ tấm lòng đến Tổ ngành sân khấu và hy vọng tiếp tục được Tổ "đãi", có thêm nhiều tình yêu thương và hứa sẽ cống hiến hết mình trên con đường nghệ thuật. Đáng chú ý, giọng ca "Trống Vắng" còn gửi kèm lời thỉnh cầu khiến nhiều khán giả bất ngờ: "Xin Tổ xuống tay chấn chỉnh lại danh từ Nghệ sĩ". Giọng ca Trống Vắng có phát ngôn gây sốc - Ảnh minh họa: Internet Mặc dù không trực tiếp nhắc tên hay đề cập đến bất cứ scandal nào nhưng cư dân mạng cũng ngầm hiểu Phương Thanh đang muốn nhắc đến những ồn ào gần đây của Showbiz Việt.

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình Bên dưới bài viết, cư dân mạng đã không ngớt dành nhiều lời khen tặng cho Phương Thanh bởi lối suy nghĩ rất tích cực và những đóng góp không mệt mỏi của cô trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, trong đó có một bình luận "nhắc khéo" nữ ca sĩ thu hút sự quan tâm của dư luận. Tài khoản này viết: "Nói được làm được nhé chị Trống Vắng. Đừng như một số người giàu trên từng hạt thóc để rồi chết đi mất đức hết". Ngay lập tức nữ ca sĩ đã trả lời lại và cho rằng không nên vơ đũa cả nắm. Phương Thanh viết: "Vơ đũa cả nắm là 1 tư duy không tốt. Em nên bình luận sâu sắc vào 1 xíu. Vì status chị viết rất thân tình và sâu xa". Màn đối đáp của của Phương Thanh và vị khán giả trên đã nhận được rất nhiều sự quan tâm. Đa số đều ủng hộ quan điểm của nữ ca sĩ. Hiện bài viết vẫn đang thu hút nhiều bình luận trái chiều và ý kiến từ CĐM.

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