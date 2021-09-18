Trang Fanpage của Phi Nhung xuất hiện 7 câu thơ 'lạ', lời lẽ khiến khán giả không khỏi xót xa, thương cảm

Chiều ngày 18/9, trang fanpage của ca sĩ Phi Nhung đã có động thái mới sau một thời gian im ắng khiến khán giả vô cùng bất ngờ.

Sau 24 ngày chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị COVID-19, sức khỏe của nữ ca sĩ Phi Nhung vẫn đang là mối quan tâm của người hâm mộ. Mặc dù tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ đã có nhiều dấu hiệu khả quan, song khán giả và nghệ sĩ Việt vẫn không ngừng cầu nguyện bình an cho giọng ca Bông Điên Điển.

Bà mẹ đông con nhất nhì showbiz Việt vẫn đang từng ngày chống chọi với Covid-19 - Ảnh minh họa: Internet

Chiều ngày 18/9, trang fanpage của ca sĩ Phi Nhung đã có động thái mới sau một thời gian im ắng khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Cụ thể, nhân ngày giỗ Tổ nghề, admin fanpage Phi Nhung đã thay mặt cô gửi lời chúc sức khỏe, an lành tới tất cả nghệ sĩ trong và ngoài nước: “Hôm nay 12/8 âm lịch Giỗ Tổ sân khấu. AD xin thay mặt chị Phi Nhung, chúc cho tất cả các nghệ sĩ, ca sĩ, đạo diễn, diễn viên và những người làm nghệ thuật được sớm trở lại với nghề, được mạnh khỏe và thật nhiều an lành".

Bài đăng của quản lý fanpage - Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, quản lý fanpage của Phi Nhung còn đăng kèm đoạn thơ, như thay lời nữ ca sĩ muốn nói khiến khán giả không khỏi xúc động.

"Cầu xin Tổ nghiệp chứng minh lòng thành.

Con đây tên gọi Phi Nhung.

Nhờ ơn Tổ nghiệp danh ca để đời.

Không may bệnh nặng tơi bời!

Cúi xin Tổ nghiệp nhận lời cứu con.

Tai qua nạn trả không còn.

Bình an khỏe mạnh ân ghi nghĩa đền"

Bài đăng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Phần lớn người hâm mộ đều để lại bình luận cầu chúc cho sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung sớm bình phục trở lại.

CĐM cũng khẩn cầu cho nữ ca sĩ sớm ngày bình phục - Ảnh chụp màn hình

Hiện tại, tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trang-fanpage-cua-phi-nhung-xuat-hien-7-cau-tho-la-loi-le-khien-khan-gia-khong-khoi-xot-xa-thuong-cam-425281.html