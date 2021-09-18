'Bà cô bên chồng' của Thủy Tiên thốt lên đúng 3 chữ sau buổi sao kê rình rang cõi mạng, đủ để CĐM biết được mối quan hệ 'chị dâu - em chồng'

Hậu trường 18/09/2021 17:15

Em gái Công Vinh đã thốt lên 3 chữ trước thông tin luật sư sẽ vào cuộc để đòi lại công bằng, danh dự cho vợ chồng Thủy Tiên.

Chiều ngày 17/9, một sự kiện "hót hòn họt" của Showbiz Việt đã diễn ra tại ngân hàng. Đây có lẽ là lần đầu tiên nghệ sĩ khiến cư dân mạng hóng từng giây, chực chờ sự xuất hiện không pahir tại sân khấu hay thảm đỏ mà là ở "sảnh ngân hàng". Thủy Tiên Công Vinh đã giữ đúng lời hứa, livestream công khai quá trình sao kê và đăng tải tất tần tật lên trang cá nhân để CĐM kiểm chứng.

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Thủy Tiên sao kê là sự kiện hot nhất ngày hôm qua - Ảnh: FBNV

Ngay sau đó, nhiều người cũng phát hiện, trong hàng nghìn bài chia sẻ lại, em gái của chân sút xứ Nghệ cũng nhanh nhảu ủng hộ chị dâu bằng một bài đăng ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn 3 chữ. Trên Facebook cá nhân, Khánh Chi đã chia sẻ bài đăng từ Fanpage của Thủy Tiên để thể hiện sự ủng hộ và tin tưởng hết lòng. Em gái Công Vinh còn thốt lên 3 chữ "Đã cái nư" trước thông tin luật sư sẽ vào cuộc để đòi lại công bằng, danh dự cho vợ chồng Thủy Tiên. Có thể thấy, "bà cô bên chồng" vẫn luôn dõi theo và ủng hộ mọi nhất cử nhất động của chị dâu. 

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3 chữ ngắn gọn của Khánh Chi - Ảnh chụp màn hình

Được biết, em gái Công Vinh sinh năm 1989, cô cũng là 1 nhân vật khá nổi bật trên MXH và sở hữu hơn 11 nghìn người theo dõi. Hiện tại, cô nàng đang làm việc và sinh sống ở Singapore. Dù ở nơi xứ người, nhưng có lẽ cô em chồng này rất quan tâm đến ồn ào của chị dâu và anh trai nên cô nàng không bỏ qua bất kỳ động thái nào. 

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Em gái của chân sút xứ Nghệ hiện đang sinh sống tại Singapore - Ảnh: FBNV

Trước phi vụ sao kê "thế kỷ" diễn ra ngày hôm qua, Khánh Chi cũng nhiều lần chia sẻ bài đăng từ Fanpage Thủy Tiên và ủng hộ hết lòng.

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Bài chia sẻ trước đó của Khánh Chi - Ảnh chụp màn hình

Hiện tại, vụ sao kê của Thuỷ Tiên và Công Vinh vẫn gây xôn xao cõi mạng.

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Từ khóa:   Thủy Tiên Công Vinh em gái Công Vinh

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