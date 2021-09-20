Hết sao kê bản cứng, lại đăng cả bản mềm, Thủy Tiên vẫn bị netizen 'bới lông tìm vết': Soi được cả danh tính người chuyển 188 triệu sau 9 ngày đóng tài khoản

Cư dân mạng tìm ra danh tính người chuyển tiền 188 triệu cho Thủy Tiên sau 9 ngày cô đóng tài khoản.
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Sau buổi livestream công khai sao kê hôm 17/9, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên vẫn liên tục vấp phải nhiều tranh cãi khi CĐM nhiều lần tung ra nhiều nghi vấn xoay quanh 18.000 "trang A4".
Đáng chú ý, nhiều người đã phát hiện những khoản tiền "bất thường" khi soi các giao dịch của nữ ca sĩ.
Cụ thể, trong đợt cứu trợ miền Trung, cư dân mạng đã phát hiện ra một giao dịch chuyển thành công 188 triệu vào khoảng thời gian mà Thủy Tiên đã thông báo đóng tài khoản.
Cụ thể, ngày 28/10/2020, giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc từng thông báo đóng tài khoản lần 1 vì "bị chồng mắng cũng như áp lực dư luận". Tuy nhiên, sau đó nữ ca sĩ cho biết vẫn "lén" mở tài khoản vào lúc 12h22 ngày 30/10/2020 vì mong muốn nhận thêm tiền để cứu trợ thêm cho bà con.
Sau khi bị Công Vinh phát hiện, bà mẹ một con mới chính thông báo đóng tài khoản lần 2 vào ngày 2/11/2020. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ từng khẳng định, sau ngày 2/11/2020, tài khoản đã đóng hoàn toàn.
Tuy nhiên, mới đây trên MXH xuất hiện một bức ảnh được cộng đồng mạng truyền tay nhau cho thấy, chủ nhân của giao dịch 188 triệu vẫn chuyển khoản thành công cho Thủy Tiên, gửi đến ngày 11/11/2020, tức là 9 ngày sau khi cô đóng tài khoản.
Giao dịch này được đính kèm nội dung: "Chi hội người Việt Chomutuv và các vùng lân cận CH Séc ủng hộ đồng bào miền Trung".
Ngay lập tức, hình ảnh của giao dịch này đã dấy lên nhiều nghi vấn, không ít người đã đặt ra câu hỏi, vì sao Thủy Tiên đã tuyên bố đóng tài khoản mà vẫn chuyển được tiền thành công?
Trước những nghi vấn lướn về số tiền này, cư dân mạng đã tìm ra người được cho là chủ nhân của tài khoản này. Theo đó, bức hình chuyển khoản thành công này là anh B.Q.H - người trung gian gửi tiền cho Việt kiều tại Cộng hòa Séc. Trước đó, anh H. đăng bài xác nhận vào ngày 18/11/2020 cho biết, anh đã được hoàn trả số tiền vào 16/11/2020, tức 5 ngày sau khi chuyển.
Nhiều người cho rằng, nguyên nhân khiến anh H. được hoàn tiền là do anh chuyển tiền vào tài khoản đã khóa nên số tiền 188 triệu này đã bị treo tại ngân hàng. Một vài hôm sau thì số tiền này được ngân hàng hoàn lại cho người gửi.
Hiện những ồn ào xung quanh vụ sao kê thế kỷ của Thủy Tiên - Công Vinh vẫn đang là đề tài hot được dư luận đem ra mổ xẻ.