Hết sao kê bản cứng, lại đăng cả bản mềm, Thủy Tiên vẫn bị netizen 'bới lông tìm vết': Soi được cả danh tính người chuyển 188 triệu sau 9 ngày đóng tài khoản

Hậu trường 20/09/2021 14:54

Cư dân mạng tìm ra danh tính người chuyển tiền 188 triệu cho Thủy Tiên sau 9 ngày cô đóng tài khoản.

Sau buổi livestream công khai sao kê hôm 17/9, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên vẫn liên tục vấp phải nhiều tranh cãi khi CĐM nhiều lần tung ra nhiều nghi vấn xoay quanh 18.000 "trang A4".

Đáng chú ý, nhiều người đã phát hiện những khoản tiền "bất thường" khi soi các giao dịch của nữ ca sĩ. 

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Mặc dù đã sao kê bản cứng và đăng tải bản mềm, song Thủy Tiên vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh: FBNV

Cụ thể, trong đợt cứu trợ miền Trung, cư dân mạng đã phát hiện ra một giao dịch chuyển thành công 188 triệu vào khoảng thời gian mà Thủy Tiên đã thông báo đóng tài khoản. 

Cụ thể, ngày 28/10/2020, giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc từng thông báo đóng tài khoản lần 1 vì "bị chồng mắng cũng như áp lực dư luận". Tuy nhiên, sau đó nữ ca sĩ cho biết vẫn "lén" mở tài khoản vào lúc 12h22 ngày 30/10/2020 vì mong muốn nhận thêm tiền để cứu trợ thêm cho bà con.

Sau khi bị Công Vinh phát hiện, bà mẹ một con mới chính thông báo đóng tài khoản lần 2 vào ngày 2/11/2020. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ từng khẳng định, sau ngày 2/11/2020, tài khoản đã đóng hoàn toàn. 

Tuy nhiên, mới đây trên MXH xuất hiện một bức ảnh được cộng đồng mạng truyền tay nhau cho thấy, chủ nhân của giao dịch 188 triệu vẫn chuyển khoản thành công cho Thủy Tiên, gửi đến ngày 11/11/2020, tức là 9 ngày sau khi cô đóng tài khoản.

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Cư dân mạng đào lại hình ảnh chuyển khoản thành công dù Thủy Tiên đã thông báo khóa tài khoản - Ảnh: Internet

Giao dịch này được đính kèm nội dung: "Chi hội người Việt Chomutuv và các vùng lân cận CH Séc ủng hộ đồng bào miền Trung".

Ngay lập tức, hình ảnh của giao dịch này đã dấy lên nhiều nghi vấn, không ít người đã đặt ra câu hỏi, vì sao Thủy Tiên đã tuyên bố đóng tài khoản mà vẫn chuyển được tiền thành công? 

 

Trước những nghi vấn lướn về số tiền này, cư dân mạng đã tìm ra người được cho là chủ nhân của tài khoản này. Theo đó, bức hình chuyển khoản thành công này là anh B.Q.H - người trung gian gửi tiền cho Việt kiều tại Cộng hòa Séc. Trước đó, anh H. đăng bài xác nhận vào ngày 18/11/2020 cho biết, anh đã được hoàn trả số tiền vào 16/11/2020, tức 5 ngày sau khi chuyển.

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Người này sau đó đã đăng bài thông báo được hoàn lại tiền - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng, nguyên nhân khiến anh H. được hoàn tiền là do anh chuyển tiền vào tài khoản đã khóa nên số tiền 188 triệu này đã bị treo tại ngân hàng. Một vài hôm sau thì số tiền này được ngân hàng hoàn lại cho người gửi.

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Ảnh chụp thông tin ngân hàng hoàn tiền - Ảnh: Internet

Hiện những ồn ào xung quanh vụ sao kê thế kỷ của Thủy Tiên - Công Vinh vẫn đang là đề tài hot được dư luận đem ra mổ xẻ.

 

Thánh 'soi' tiếp tục phát hiện 'nghi vấn' trong sao kê của Thủy Tiên: Có 'lịch sử chỉnh sửa' trước 1 ngày ra ngân hàng, netizen 'chỉ điểm' 'thế lực' nhúng tay vào?

Thánh 'soi' tiếp tục phát hiện 'nghi vấn' trong sao kê của Thủy Tiên: Có 'lịch sử chỉnh sửa' trước 1 ngày ra ngân hàng, netizen 'chỉ điểm' 'thế lực' nhúng tay vào?

Mặc dù đã công khai sao kê trong livestream cũng như trên MXH, song cặp đôi Thủy Tiên - Công Vinh vẫn vướng phải vô số những tranh cãi.

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Từ khóa:   Thủy Tiên Công Vinh Thủy Tiên sao kê

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