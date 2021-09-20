HOT: Rò rỉ tờ đơn Thủy Tiên - Công Vinh kiện người có hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự, cư dân mạng xôn xao 'ai bị chiếu tướng'?

Hậu trường 20/09/2021 21:34

Lá đơn được cho là của Thủy Tiên nhấn mạnh rằng các hành vi này đã đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến các đối tác, nhãn hàng đang hợp tác với hai vợ chồng. Vì vậy, bà xã chân sút xứ Nghệ yêu cầu các cá nhân chấm dứt hành động vu khống mình và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Những ngày qua vụ sao kê của Thủy Tiên Công Vinh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đặc biệt là sau khi nữ đại gia Bình Dương tiết lộ về cụm từ "tạm khóa báo có". 

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Nữ ca sĩ bên cạnh thùng giấy sao kê trị giá 90 triệu - Ảnh: FBNV

Trước đó vào ngày 17/9, vợ chồng giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc gây náo loạn MXH khi cùng nhau đến ngân hàng và livestream đáp trả nhiều vấn đề cư dân mạng thắc mắc bấy lâu. Ngay sau đó, nữ ca sĩ Thủy Tiên còn đăng thêm một bài viết khá dài trên trang cá nhân kèm theo đường link dẫn đến "bản mềm" sao kê để dư luận kiểm chứng. Đáng chú ý, bà mẹ một con khẳng định sẽ khởi kiện những ai có hành vi vu khống, bôi nhọ. Thủy Tiên viết: "Toàn bộ sao kê ngày hôm nay sẽ được gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra nhằm lấy lại sự minh bạch cho cả hai vợ chồng. Đồng thời, chúng tôi sẽ chính thức khởi kiện một số cá nhân cố tình tung những tin đồn sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, công việc.

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Thủy Tiên giải đáp thắc mắc về chuyến từ thiện - Ảnh chụp màn hình

Bất kể đó là ai, doanh nhân, CEO, hay những người có địa vị trong xã hội. Tiên và Vinh tin rằng không có bất cứ một cá nhân và tổ chức nào có thể đứng trên pháp luật".

Thông báo của nữ ca sĩ đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm, chú ý của cư dân mạng. Mới đây nhất, trên TikTok bất ngờ xuất hiện đoạn clip chia sẻ về lá đơn vợ chồng Thủy Tiên – Công Vinh khởi kiện những người đã vu khống mình. Trong đó, một phần lá đơn này cho thấy cặp đôi cùng luật sư đã tố cáo lên cơ quan công an những kẻ đưa tin sai lệch nhằm xúc phạm, hạ bệ danh dự của họ.

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Hình ảnh lá đơn được lan truyền, song chưa rõ thực hư ra sao - Ảnh: Internet

Cụ thể, lá đơn nhấn mạnh rằng các hành vi này đã đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến các đối tác, nhãn hàng đang hợp tác với Thủy Tiên – Công Vinh. Vì vậy, vợ chồng chân sút xứ Nghệ yêu cầu các cá nhân chấm dứt hành động vu khống mình và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hình ảnh trong đoạn clip đã ngay lập tức khiến dư luận dậy sóng, bởi trong livestream tại ngân hàng trước đó, Công Vinh đã đanh thép tuyên bố "đã chuẩn bị sẵn đơn kiện".

Hiện tại, đoạn clip về lá đơn vợ chồng Thủy Tiên – Công Vinh khởi kiện những người vu khống mình trong thời gian qua đã thu về lượt tương tác không hề nhỏ. Song nhiều người vẫn nghi ngờ về tính chân thực của lá đơn, bởi người trong cuộc vẫn chưa hề có động thái gì.

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