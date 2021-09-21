Antifan chưa thôi réo tên 'Lũ Đế', bình luận kém duyên 'nghiệp quật vào con cái' khiến MC Phan Anh nổi đóa, đáp trả gọn ghẽ

Sau khi tung hơn 6kg sao kê lên MXH, MC Phan Anh vẫn nhận về vô số lời mỉa mai. Nhiều antifan "kém duyên" còn dùng những câu từ rất gay gắt, thô thiển khiến dư luận phẫn nộ.

Sau 1 thời gian dài khiến dư luận tranh cãi không ngừng vì màn từ thiện mùa lũ nhiều năm trước, mới đây MC Phan Anh bất ngờ lại gây chú ý với cư dân mạng sau khi tung bản sao kê nặng hơn 6 kg. Màn tung sao kê này đã nhận được rất nhiều phản ứng từ dư luận. Nhiều người ủng hộ hành động của nam MC, tuy nhiên cũng có không ít netizen cho rằng Phan Anh lợi dụng thời cơ để thu hút sự quan tâm của khán giả. Phan Anh tung hơn 6kg sao kê - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, sự rõ ràng và minh bạch của nam MC đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ dư luận. Nhiều người từ ác cảm trở thành có thiện cảm và quý mến Phan Anh. Bên cạnh đó, vẫn còn không ít antifan buông lời mỉa mai hành động của Phan Anh. Thậm chí, nhiều người còn để lại những bình luận với lời lẽ rất gay gắt, thô tục.

Mới đây, một antifan đã vào bài viết của MC Phan Anh và để lại bình luận: "Lũ đế năm nay không hô hào từ thiện rồi đớp của đồng bào nữa à? Nghiệp quật vào con cái sớm thôi". Bình luận của antifan - Ảnh chụp màn hình Trước đó, nam MC rất hạn chế việc đáp trả lại những lời chỉ trích của netizen, song lần này "giọt nước tràn ly" khi antifan đem con cái của nam MC vào câu chuyện ồn ào này, Phan Anh không im lặng mà trực tiếp lên tiếng đáp trả. Anh viết: "Bạn tin vào nghiệp quả đúng không ạ? Mình đang băn khoăn không biết bạn có biết vu khống, đặt điều cho người khác sẽ bị nghiệp gì không?".

Bên cạnh đó, trước bình luận kém văn minh của tài khoản này, nam MC còn không quên nhắn gửi: "Mình cầu xin trời đất cho bạn được bình an". Đồng tình với Phan Anh, không ít netizen đã thả tim, like vào màn đáp trả của nam MC, còn đối với bình luận kém duyên kia đã nhận về không ít icon phẫn nộ. Nhiều nghệ sĩ Việt dính vào ồn ào sao kê - Ảnh minh họa: Internet Thời gian qua, chuyện sao kê tiền từ thiện của nghệ sĩ trở thành đề tài nóng trong giới showbiz Việt với hàng loạt những vấn đề bên lề được đưa ra mổ xẻ. Hàng loạt cái tên như Thủy Tiên, Trấn Thành, Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng,... bị yêu cầu sao kê minh bạch tiền quyên góp từ thiện trong đợt lũ lụt miền Trung vào cuối năm 2020 khiến dư luận được một phen nháo nhào.

HOT: Rò rỉ tờ đơn Thủy Tiên - Công Vinh kiện người có hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự, cư dân mạng xôn xao 'ai bị chiếu tướng'? Lá đơn được cho là của Thủy Tiên nhấn mạnh rằng các hành vi này đã đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến các đối tác, nhãn hàng đang hợp tác với hai vợ chồng. Vì vậy, bà xã chân sút xứ Nghệ yêu cầu các cá nhân chấm dứt hành động vu khống mình và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/antifan-chua-thoi-reo-ten-lu-de-binh-luan-kem-duyen-nghiep-quat-vao-con-cai-khien-mc-phan-anh-noi-doa-dap-tra-gon-ghe-425808.html