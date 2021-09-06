'Ông hoàng shopping' Nathan Lee bất ngờ có đôi lời dành cho những người còn đang 'mơ hồ khi đi kiện' giữa bão sao kê chạm nóc

Hậu trường 06/09/2021 20:50

Giữa lúc dư luận đang xôn xao không ngừng về ồn ào sao kê từ thiện, thì mới đây, Nathan Lee bất ngờ chia sẻ một bài đăng trên trang cá nhân với lời nhắn: "Dành cho những người còn đang mơ hồ khi đi kiện!" 

Những ngày gần đây, cuộc chiến sao kê từ thiện đang thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo dư luận vì các "nhân vật chính" bắt đầu thông báo nhờ pháp luật vào cuộc để làm rõ trắng - đen.

Giữa lúc dư luận đang xôn xao không ngừng thì mới đây, Nathan Lee bất ngờ chia sẻ một bài đăng trên trang cá nhân với lời nhắn: "Dành cho những người còn đang mơ hồ khi đi kiện" khiến không ít cư dân mạng đồn đoán anh chàng đang muốn nhắn gửi những "nhân vật chính" trong trận chiến sao kê.

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Bài đăng của Nathan Lee - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, nam ca sĩ đã đưa ra một số lời giải thích về quy trình xử lý các vụ kiện dân sự và các mức phạt cho hành vi chiếm đoạt tài sản. 

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Hai nhân vật 'cộm cán' trong cuộc chiến sao kê - Ảnh: Internet

Mặc dù không đề cập cụ thể đến bất kỳ ai và sự việc gì trong dòng trạng thái nhưng nội dung mà Nathan Lee đăng tải khiến nhiều người cho rằng anh đang "bóng gió" về lùm xùm từ thiện của một số nghệ sĩ Việt, đặc biệt là những người đang đòi khởi kiện. Nam ca sĩ nhấn mạnh về quy trình khởi kiện khi có dấu hiệu phạm tội Lừa Đảo về Vật Chất có thể chuyển thành Hình Sự, gồm có: "Khởi tố - Điều tra - Truy tố - Xét xử sơ thẩm - Xét xử phúc thẩm - Thi hành bản án cùng quyết định của tòa án".

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới bài đăng của Nathan Lee, nhiều cư dân mạng cũng vào hưởng ứng và cho rằng nam ca sĩ rất hiểu biết. Ngoài ra, một số tài khoản còn không quên đá xéo ồn ào giữa bà Phương Hằng và Mr Đàm, Trấn Thành khi nhắc đến cuộc cá cược kim cương - 50 tỷ. 

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'Ông hoàng shopping' nhạc lên tiếng về quy trình kiện tụng - Ảnh: Internet

Hiện, dư luận vẫn đang đổ dồn sự quan tâm đặc biệt vào ồn ào của bà Phương Hằng và những nhân vật nổi tiếng bậc nhất showbiz Việt.

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Từ khóa:   Nathan Lee bà Phương Hằng Đàm Vĩnh Hưng

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