Phương Mỹ Chi chia sẻ kết quả test nhanh Covid-19 của gia đình sau hơn 20 ngày điều trị tại nhà

Hậu trường 06/09/2021 16:56

Phương Mỹ Chi thông báo cả gia đình đánh bại hoàn toàn Covid-19. Giọng ca nhí đăng tải hình ảnh 5 bộ test Covid-19 có kết quả "1 vạch" của các thành viên và vui mừng khoe với người hâm mộ.

Ngày 15/8, Phương Mỹ Chi khiến cư dân mạng bất ngờ và vô cùng lo lắng khi thông báo kết quả test nhanh dương tính với Covid-19, nguyên nhân được cho là đi siêu thị mua đồ thiết yếu.

Không lâu sau khi Phương Mỹ Chi và mẹ ruột dương tính, các thành viên còn lại trong gia đình 5 người cũng nhiễm bệnh. Triệu chứng của Phương Mỹ Chi là sổ mũi, đau họng, mất khứu giác, tiêu chảy và sốt 2 lần, mẹ của Phương Mỹ Chi thì có phần nặng hơn. Nữ ca sĩ tiết lộ mẹ mất ngủ 4 ngày liền, nhức mỏi, khó thở, tiêu chảy, ho, đau họng dẫn đến mất sức khá nhiều, chỉ số SpO2 có khi chỉ còn 86. 

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Nữ ca sĩ chia sẻ về việc cả gia đình mắc Covid-19 - Ảnh chụp màn hình

Sau thời gian tích cực điều trị, động viên, chăm sóc lẫn nhau, Phương Mỹ Chi cho biết gia đình đã tạm ổn. Bốn thành viên đã có kết quả âm tính, riêng ba của cô thì có lẽ do phát bệnh cuối cùng nên hiện vẫn còn 2 vạch mờ, đã được cách ly và theo dõi thêm.

Đến hôm nay, giọng ca nhí thông báo cả gia đình đánh bại hoàn toàn Covid-19. Phương Mỹ Chi đăng tải hình ảnh 5 bộ test Covid-19 có kết quả "1 vạch" của các thành viên và vui mừng khoe: "Vui lắm, lòng em rộn ràng như mùa xuân quê hương, tươi vui trẩy hội". 

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Giọng ca Quê em mùa nước lũ đăng ảnh khoe kết quả âm tính - Ảnh chụp màn hình

Người hâm mộ vô cùng vui mừng khi thấy gia đình Phương Mỹ Chi đã vượt qua những ngày tháng điều trị Covid-19 tại nhà, đồng thời cũng nhanh chóng gửi lời chúc bình an, sức khỏe tới gia đình giọng ca trẻ.

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Từ khóa:   Phương Mỹ Chi gia đình Phương Mỹ Chi Covid-19

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