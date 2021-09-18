Chuyển 80 triệu cho Thuỷ Tiên làm từ thiện, hotmom lên tiếng đáp trả khiến dân tình 'dậy sóng'

Hậu trường 18/09/2021 19:32

"Hotmom" Hằng Túi có chia sẻ đáng chú ý sau khi phía Thủy Tiên công bố sao kê về số tiền từ thiện miền Trung vừa qua.

Chiều 17/9, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên đã đến ngân hàng Vietcombank như lời đã hứa trước đó nhằm minh bạch sao kê từ thiện miền Trung. Tối cùng ngày, ca sĩ Thủy Tiên cũng đăng tải 18.000 trang sao kê trên trang cá nhân. Hành động này của nữ ca sĩ  nhận được nhiều sự ủng hộ và đồng tình của nhiều người. Song, câu chuyện "sao kê" vẫn khiến nhiều người bàn tán và gây tranh cãi. 

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Thủy Tiên livestream sao kê vào chiều 17/9 - Ảnh: FBNV

Đặc biệt, cư dân mạng bắt đầu xôn xao hơn khi một "hotmom" có biệt danh là cho biết đã chuyển tổng cộng vào tài khoản ngân hàng (có số đuôi XXX746) cho bà xã Công Vinh lần lượt 30 triệu và 50 triệu để quyên góp vào quỹ cứu trợ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung.

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'Hotmo' Hằng Túi lên tiếng việc đã chuyển 80 triệu đồng cho Thủy Tiên làm thiện nguyện - Ảnh: FBNV

Cô nàng cho hay: "Trong 80 triệu này của cá nhân Hằng là 30 triệu, của mẹ đẻ Hằng nhờ gửi là 20 triệu, của mọi người nhờ gửi là 30 triệu. Rõ ràng như vậy không lại thành 'mượn hoa cúng Phật', của Hằng có 30 triệu thôi ạ. Các kế toán chạy bằng cơm tìm giúp em ngày 18/10/2020. Mình nghĩ 100% là có nhận được, nhưng dùng như thế nào thì mình không dám chắc".

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Hotmom còn chia sẻ xác nhận đã chuyển số tiền 80 triệu - Ảnh: chụp màn hình

Tuy nhiên, những dòng chia sẻ của hotmom này lại gây tranh cãi. Cô liền đáp trả: "Tiền từ thiện không cho thêm thì thôi chứ chị không dám bớt. Em đang tự kỉ ám thị là chị TT sai đấy. Tiền bạc mà dùng tâm linh và lòng tin ra tranh cãi thì không đúng lắm, em nên nhớ việc minh bạch chính là tốt nhất cho CVTT, không vì bất kì ai hết. Nếu em thương và ủng hộ họ, em nên mong họ minh bạch càng sớm càng tốt chứ. Thời điểm đó chị có cần đòi gì đâu, chị Tiên vẫn đăng thu chi mà em, còn vấn đề có đúng hay không thì sau mới rõ. Sao phải cần biết rõ đúng hay sai mới được lên tiếng hả em? Thế cả nước im miệng à?"

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Hằng Túi cho rằng đây chỉ là liệt kê giao dịch - Ảnh: chụp màn hình

Sau khi phản bác lại những lời chỉ trích dành cho mình, Hằng Túi cho rằng "sao kê" của Thủy Tiên chỉ đơn giản là liệt kê giao dịch. Đồng thời, cô nàng lấy việc sao kê của Lý Hải - Minh Hà ra làm quy chuẩn.

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Từ khóa:   Công Vinh và Thủy Tiên từ thiện minh bạch sao kê

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