Anh trai và chị dâu bị tố 'ăn chặn' tiền từ thiện, em gái của Công Vinh đáp trả dư luận cực gắt

Hậu trường 09/09/2021 11:51

Trước tình hình dư luận đang chỉ trích vợ chồng Thủy Tiên, em gái của Công Vinh không hề tránh né và thẳng thắng đáp trả.

Trước 'trend" sao kê không ngừng, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh liên tục bị réo tên và bắt buộc công khai số tiền từ thiện một cách minh bạch nhất. Trong khi sự việc vẫn còn chờ giải quyết, không ít người quá khích đã "ném đá" cặp đôi không thương tiếc.

Trước sức ép nặng nề của dư luận dành cho cặp đôi, người thân của cả hai đã có động thái ủng hộ và động viên tinh thần cho họ. 

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Em ruột của Công Vinh bức xúc lên tiếng trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân của mình, em ruột của Công Vinh - Khánh Chi đã chia sẻ lại bài đăng liệt kê đầy đủ các khoản tiền, giai đoạn thu chi như thế nào từ FC đã cập nhật trước đó. Bên cạnh đó, cô nàng cũng thẳng thắn đáp trả những cư dân mạng quá khích: "Đã không muốn nói, không muốn khẩu nghiệp mà cuối cùng ức quá vẫn phải nói. Cây ngay không sợ chết đứng. Trời Phật biết những người có tâm sẽ luôn có tầm, luôn bên anh chị, tin anh chị dù bất cứ chuyện gì xảy ra"

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Trên trang cá nhân của mình, em gái Công Vinh lên tiếng ủng hộ chị dâu - Ảnh: chụp màn hình

Đồng thời, cô nàng cũng xin phép hủy với những ai "a dua" theo những lời nói của những "thánh phán online" dù chưa có bằng chứng cụ thể. Đồng thời, cô cũng tuyên bố dõng dạc: "Còn ai cảm thấy không thích em, không thích gia đình em thì cứ hủy kết bạn với em ạ, em rất vui luôn. Cảm ơn các anh chị em, bạn bè thân thiết của em vẫn luôn ở bên hiểu và động viên rất nhiều".

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Trước sức ép nặng nề của dư luận dành cho cặp đôi, người thân của cả hai đã có động thái ủng hộ - Ảnh: FBNV

Không chỉ có em gái Công Vinh, mẹ ruột Thủy Tiên cũng nhiều lần an ủi và nhắn nhủ tới con gái và con rể giữ tinh thần giữa sự việc lùm xùm như thế này. Hiện tại, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh khẳng định sẽ sao kê rõ ràng số tiền mà họ nhận được ngay sau khi hết lệnh giãn cách xã hội. Chưa kể, cặp đôi cũng sẽ mời báo chí và cơ quan chức năng đến tận ngân hàng để phát sóng trục tiếp tại buổi làm việc.

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Từ khóa:   sao kê từ thiện sức ép dư luận vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh

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