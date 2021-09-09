Được biết đến là một người theo đuổi lối sống lành mạnh, Lệ Quyên không chỉ sở hữu một nhan sắc "bất biến" theo thời gian mà còn có một thân hình chuẩn đẹp và vòng nào ra vòng nấy. Trong những ngày giãn cách xã hội tại nhà, nữ ca sĩ thường xuyên đăng tải và chia sẻ bí quyết giữ dáng cho hội chị em trên trang cá nhân của mình.

Tuy nhiên, "giọng ca bolero" thi thoảng lại gây tranh cãi về chuyện ăn mặc khi tập luyện thể dục tại nhà. Người đẹp thường diện những bồ đồ tập bó sát màu sáng khá nổi bật nên vô tình để hằn lên vùng nhạy cảm bị cho là phản cảm. Đồng thời, những cách tạo dáng "ngực tấn công, mông phòng thủ" của cô nàng cũng bị réo la và xem là kém duyên trước ống kính.