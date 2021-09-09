'Nữ hoàng phòng trà' bị dân tình la ó vì tạo dáng 'vòng 1 tấn công, vòng 3 phòng thủ' kém duyên trước ống kính

Hậu trường 09/09/2021 07:30

Lệ Quyên luôn theo đuổi lối sống lành mạnh thông qua việc tập luyện thể dục mỗi ngày. Song, nữ ca sĩ khiến dân tình 'nhức mắt' qua khoản tạo dáng được xem là kém duyên.

Được biết đến là một người theo đuổi lối sống lành mạnh, Lệ Quyên không chỉ sở hữu một nhan sắc "bất biến" theo thời gian mà còn có một thân hình chuẩn đẹp và vòng nào ra vòng nấy. Trong những ngày giãn cách xã hội tại nhà, nữ ca sĩ thường xuyên đăng tải và chia sẻ bí quyết giữ dáng cho hội chị em trên trang cá nhân của mình.

Tuy nhiên, "giọng ca bolero" thi thoảng lại gây tranh cãi về chuyện ăn mặc khi tập luyện thể dục tại nhà. Người đẹp thường diện những bồ đồ tập bó sát màu sáng khá nổi bật nên vô tình để hằn lên vùng nhạy cảm bị cho là phản cảm. Đồng thời, những cách tạo dáng "ngực tấn công, mông phòng thủ" của cô nàng cũng bị réo la và xem là kém duyên trước ống kính.

le quyen'Nữ hoàng phòng trà' bị dân tình la ó vì tạo dáng 'vòng 1 tấn công, vòng 3 phòng thủ' kém duyên trước ống kính - Ảnh 2'Nữ hoàng phòng trà' bị dân tình la ó vì tạo dáng 'vòng 1 tấn công, vòng 3 phòng thủ' kém duyên trước ống kính - Ảnh 3'Nữ hoàng phòng trà' bị dân tình la ó vì tạo dáng 'vòng 1 tấn công, vòng 3 phòng thủ' kém duyên trước ống kính - Ảnh 4'Nữ hoàng phòng trà' bị dân tình la ó vì tạo dáng 'vòng 1 tấn công, vòng 3 phòng thủ' kém duyên trước ống kính - Ảnh 5
Lệ Quyên thường gây tranh cãi bởi những bộ trang phục và cách tạo dáng được cho là 'kém duyên' - Ảnh: FBNV

Với đặc tính bó sát cùng chất liệu khá mỏng, Lệ Quyên dễ bị lộ chỗ nhạy cảm trong lúc di chuyển và vận động. Vậy nên, việc chọn quần áo tập như thế nào để vận động vừa thoải mái, đẹp tinh tế khá là quan trọng đối với một người nổi tiếng như cô nàng. Bởi việc chọn sai trang phục tập luyện sẽ gây ra hình ảnh kém duyên và "mất điểm" trong lòng công chúng.

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Nữ ca sĩ luôn theo đuổi lối sống lành mạnh - Ảnh: FBNV
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 Người đẹp thường lựa chọn chúng theo đúng tiêu chí tôn dáng và thoải mái khi tập - Ảnh: FBNV

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Dù hay xảy ra tranh cãi, nhưng không ai có thể phủ nhận được vóc dáng chuẩn đẹp của nữ ca sĩ - Ảnh: FBNV

Hiện tại, "nữ hoàng phòng trà" vẫn luôn chăm tập luyện và kết hợp với chế độ ăn uống khoa học từ nhiều năm nay. Không thể phủ nhận đang là giọng ca được công chúng ưu mến và dành tình cảm. Song, xung quanh sự thành công của cô vẫn cũng không thiếu những tranh cãi.

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