Quế Vân đăng đàn 'bóc phốt' những chiêu trò lừa đảo của tình cũ, thẳng thắn tuyên bố: 'Sẽ đem quả báo đến'

Hậu trường 18/09/2021 13:57

Nữ ca sĩ đăng tải một bài viết khá dài, bóc trần hết những mánh khóe lừa đảo của người mà cô từng yêu thương.

Mới đây, Quế Vân đã đăng tải một bài viết khá dài trên trang cá nhân để "bóc phốt" bạn trai cũ. Trước đó, Quế Vân cũng từng lên tiếng tố cáo tình cũ vì không nhận con của cả hai đồng thời đối xử tệ bạc với cô.

Quế Vân đăng đàn 'bóc phốt' những chiêu trò lừa đảo của tình cũ, thẳng thắn tuyên bố: 'Sẽ đem quả báo đến' - Ảnh 1

Hiện tại cả hai đã đường ai nấy đi và Quế Vân tiếp tục tố cáo người này, cho rằng anh ta thực chất là một kẻ lừa đảo, không chỉ cô mà rất nhiều người thân xung quanh đã bị ảnh hưởng. Những "tội trạng" mà Quế Vân vạch trần bạn trai cũ bao gồm: lừa tiền, lừa tình, vũ phu, đam mê cá độ, sống ảo,... 

Quế Vân đăng đàn 'bóc phốt' những chiêu trò lừa đảo của tình cũ, thẳng thắn tuyên bố: 'Sẽ đem quả báo đến' - Ảnh 2
 Bài đăng của Quế Vân.

Mở đầu bài viết, Quế Vân chia sẻ: "Thằng này có cái mũi rất thính. Thấy ai giàu có, nhiều quan hệ là nó sẽ lên kế hoạch làm thân, kéo họ lại gần mình. Mà kéo về gần cách đơn giản nhất thì chỉ có một, mở công ty làm ăn chung. Lạ cái nó toàn vẽ ra đường đi nước bước trong lúc phê cần, ảo thế này, ảo thế kia, câu chuyện rất lôi cuốn nên người ta mới đầu sẽ rất xuôi tai vì những kế hoạch đó." 

Cụ thể, Quế Vân cho biết bạn trai cũ đã "tạo lớp vỏ" giàu có, doanh nhân bên ngoài để tạo lòng tin với những người thân thiết, sau đó lợi dụng họ trong việc làm ăn kinh doanh. Bên cạnh đó, cô cũng cho biết người này rất mê cá độ bóng đá, tiền anh ta kiếm ra được chủ yếu là dính vào "banh bóng".

Quế Vân đăng đàn 'bóc phốt' những chiêu trò lừa đảo của tình cũ, thẳng thắn tuyên bố: 'Sẽ đem quả báo đến' - Ảnh 3
Quế Vân và bạn trai lúc còn mặn nồng. 

Cô còn tiết lộ bạn trai luôn coi mình như kẻ thù: "Nhưng càng ở gần nó càng để lộ ra mặt tối trong con người nó, khuyên răn quay đầu không được, còn quay ngược lại coi tôi là kẻ thù truyền kiếp". Quế Vân còn không quên nhấn mạnh: "T** tin chính t** là người đem quả báo đến quật m**. Không ai nói t** sẽ nói. Không ai làm t** sẽ làm! M** phản bội niềm tin, lừa đảo của những ai, t** sẽ tìm hiểu và đòi lại công lý cho họ. M** cay không? Câu này m** nhắn t** lúc t** còn vài ngày là sinh Wú. Giờ t** trả lại m**!".

Hiện tại bài đăng này của Quế Vân đang thu hút rất nhiều sự chú ý. Đa số ý kiến đều cho rằng cô nên bình tĩnh và suy nghĩ thật kĩ càng trước khi hành động.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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