Triệu phú Vương Phạm kể chuyện 'cua' vợ xinh, chỉ nói duy nhất 1 câu đã có thể 'rước nàng về dinh'

Xã hội 17/09/2021 11:02

Đây cũng là lần hiếm hoi triệu phú người Việt chia sẻ về câu chuyện tình yêu của mình.

Vương Phạm hiện đang là một cái tên được đông đảo dân mạng Việt Nam chú ý. Anh được biết đến là một doanh nhân/triệu phú người Việt trên đất Mỹ, hiện tại anh còn lấn sân sang lĩnh vực YouTube và tiếp tục nhận được sự ủng hộ "khủng". 

Triệu phú Vương Phạm kể chuyện 'cua' vợ xinh, chỉ nói duy nhất 1 câu đã có thể 'rước nàng về dinh' - Ảnh 1
Chân dung triệu phú người Việt trên đất Mỹ - Vương Phạm. 

Cách đây chưa lâu, danh hài Thúy Nga đã có dịp ghé thăm cơ ngơi tại xứ Cờ hoa của Vương Phạm, đồng thời đã "moi" được khá nhiều thông tin thú vị của doanh nhân trẻ. Đáng chú ý chính là việc Vương Phạm đã "cua" vợ xinh như thế nào và chính chủ cũng không ngần ngại kể chuyện.

Triệu phú Vương Phạm kể chuyện 'cua' vợ xinh, chỉ nói duy nhất 1 câu đã có thể 'rước nàng về dinh' - Ảnh 2
Thúy Nga - Vương Phạm

Theo Vương Phạm, cả hai bén duyên khi vợ của anh đến ở dạng "share" phòng tại nhà bà nội anh cách đây 10 năm. Thời điểm đó cả hai đã có cảm tình nhưng lại không có gì rõ ràng. Vương Phạm còn chia sẻ vợ anh học rất  giỏi. Thời điểm cô ra trường và đi làm với mức lương khởi điểm là 30 nghìn đô la (gần 700 triệu đồng). Khi đó anh thậm chí còn nghĩ rằng "lấy bà này về cả đời mình khỏi phải làm nữa, để cho bà ấy nuôi thôi". 

Triệu phú Vương Phạm kể chuyện 'cua' vợ xinh, chỉ nói duy nhất 1 câu đã có thể 'rước nàng về dinh' - Ảnh 3
 Vương Phạm và vợ

Tuy nhiên, thực tế thì thời sinh viên Vương Phạm đã bắt đầu kinh doanh với số vốn triệu đô. Dù vậy anh đã gặp khá nhiều rắc rối vì thuế, sau đó tài khoản bị khóa hoàn toàn. Lúc này, Vương Phạm đành mượn tạm tài khoản của "bạn nữ share phòng" kia (vợ của Vương Phạm hiện tại) và cứ thế tình cảm càng rõ ràng hơn. Đến một ngày, Vương Phạm ngỏ lời: "Bà cưới tui đi, tui tặng bà chiếc xe". Vậy là với một câu nói, triệu phú người Việt rước luôn cô vợ xinh về nhà.

Triệu phú Vương Phạm kể chuyện 'cua' vợ xinh, chỉ nói duy nhất 1 câu đã có thể 'rước nàng về dinh' - Ảnh 4 

Câu chuyện của Vương Phạm khiến cho danh hài Thúy Nga và những người bạn "cười ra nước mắt". Hiện tại vợ của nam doanh nhân đang sống hạnh phúc cùng vợ và các con với khối tài sản "khổng lồ".

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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