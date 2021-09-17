Triệu phú Vương Phạm kể chuyện 'cua' vợ xinh, chỉ nói duy nhất 1 câu đã có thể 'rước nàng về dinh'

Cách đây chưa lâu, danh hài Thúy Nga đã có dịp ghé thăm cơ ngơi tại xứ Cờ hoa của Vương Phạm, đồng thời đã "moi" được khá nhiều thông tin thú vị của doanh nhân trẻ. Đáng chú ý chính là việc Vương Phạm đã "cua" vợ xinh như thế nào và chính chủ cũng không ngần ngại kể chuyện.

Vương Phạm hiện đang là một cái tên được đông đảo dân mạng Việt Nam chú ý. Anh được biết đến là một doanh nhân/triệu phú người Việt trên đất Mỹ, hiện tại anh còn lấn sân sang lĩnh vực YouTube và tiếp tục nhận được sự ủng hộ "khủng".

Thúy Nga - Vương Phạm

Theo Vương Phạm, cả hai bén duyên khi vợ của anh đến ở dạng "share" phòng tại nhà bà nội anh cách đây 10 năm. Thời điểm đó cả hai đã có cảm tình nhưng lại không có gì rõ ràng. Vương Phạm còn chia sẻ vợ anh học rất giỏi. Thời điểm cô ra trường và đi làm với mức lương khởi điểm là 30 nghìn đô la (gần 700 triệu đồng). Khi đó anh thậm chí còn nghĩ rằng "lấy bà này về cả đời mình khỏi phải làm nữa, để cho bà ấy nuôi thôi".

Vương Phạm và vợ

Tuy nhiên, thực tế thì thời sinh viên Vương Phạm đã bắt đầu kinh doanh với số vốn triệu đô. Dù vậy anh đã gặp khá nhiều rắc rối vì thuế, sau đó tài khoản bị khóa hoàn toàn. Lúc này, Vương Phạm đành mượn tạm tài khoản của "bạn nữ share phòng" kia (vợ của Vương Phạm hiện tại) và cứ thế tình cảm càng rõ ràng hơn. Đến một ngày, Vương Phạm ngỏ lời: "Bà cưới tui đi, tui tặng bà chiếc xe". Vậy là với một câu nói, triệu phú người Việt rước luôn cô vợ xinh về nhà.