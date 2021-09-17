Bị antifan chê trông như 'mẹ xề' trong 'Hương vị tình thân', Phương Oanh đáp trả 'cực gắt'

Hậu trường 17/09/2021 07:16

Nữ diễn viên dường như đã không kiềm được cảm xúc khi có dân mạng để lại bình luận 'kém duyên'.

Đảm nhiệm vai Nam trong phim "Hương vị tình thân", Phương Oanh được đông đảo khán giả yêu mến nhờ vào khả năng diễn xuất ngày càng thăng hạng.

Tuy nhiên, nữ diễn viên lại liên tục bị mọi người chê bai về gu ăn mặc trong bộ phim đình đám này. Đỉnh điểm là gần đây Phương Oanh đã diện bộ đồ ngủ chất liệu lụa trong một phân cảnh nhưng lại mắc lôi lộ miếng dán ngực kém duyên ngay trên màn ảnh. Đông đảo dân mạng cho rằng stylist quá "cẩu thả", kể cả Phương Oanh.

Bị antifan chê trông như 'mẹ xề' trong 'Hương vị tình thân', Phương Oanh đáp trả 'cực gắt' - Ảnh 1
 

Khác hẳn với phong cách ăn mặc hơi "lúa" trên phim thì gu thời trang đời thường của Phương Oanh lại cực kì sang chảnh. Hình ảnh mới nhất được nữ diễn viên đăng tải nhận được nhiều lời khen của dân mạng. Thế nhưng vẫn còn "lọt xọt" vài bình luận có phần kém duyên. Điển hình như một dân mạng đã để lại bình luận như sau: "Quần áo ở đây thì đẹp hết nấc mà sao trên phim như mẹ xề thế".

Bị antifan chê trông như 'mẹ xề' trong 'Hương vị tình thân', Phương Oanh đáp trả 'cực gắt' - Ảnh 2
 
Bị antifan chê trông như 'mẹ xề' trong 'Hương vị tình thân', Phương Oanh đáp trả 'cực gắt' - Ảnh 3
 

Không thể bỏ qua, Phương Oanh sẵn sàng đáp lại netizen này: "Bạn à, bạn có khỏe không? Dịch ở chỗ bạn thế nào, có an toàn không? Giữ gìn, chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình nhé. Cuộc đời ngắn ngủi, mong manh lắm. Chúng ta cùng dành thời gian làm những việc có ích và ý nghĩa hơn nha! Cảm thông - yêu thương - trân trọng cuộc sống khi còn có thể nhé. Love!"

Bị antifan chê trông như 'mẹ xề' trong 'Hương vị tình thân', Phương Oanh đáp trả 'cực gắt' - Ảnh 4

Bình luận của nữ diễn viên "Hương vị tình thân" khiến khán giả được phen "cười xỉu", đồng thời qua đó cũng cho thấy Phương Oanh không im lặng trước những bình luận của antifan mà thẳng thắn đáp trả "tay đôi" đầy quyết liệt.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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Từ khóa:   diễn viên Phương Oanh Hương vị tình thân Phương Oanh Hương vị tình thân

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