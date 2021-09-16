Rộ tin Võ Lê Thành Vinh không phải con ruột của NSƯT Hoài Linh, thực hư ra sao?

Mạng xã hội đang rầm rộ thông tin Võ Lê Thành Vinh thực chất chỉ là con nuôi của danh hài Hoài Linh mà thôi.

Suốt một thời gian dài, Võ Lê Thành Vinh được biết đến là con trai ruột duy nhất của NSƯT Hoài Linh và dân mạng vẫn luôn tin điều đó. Thế nhưng mới đây mạng xã hội Việt lại được xen xôn xao thông tin Võ Lê Thành Vinh thực chất chỉ là con nuôi.

Dân mạng đang xôn xao việc Võ Lê Thành Vinh không phải con ruột của Hoài Linh.

Theo nhiều nguồn tin cho hay, danh hài Hoài Linh đã nhận Thành Vinh là con nuôi và anh thực chất là con của một người bạn rất thân với nam NSƯT mà thôi. Thậm chí, netizen còn đồn ầm lên rằng nghệ sĩ Hoài Linh có một cô con gái ruột duy nhất và tuổi đời còn rất nhỏ.

Ngay khi thông tin này được lan truyền với tốc độ chóng mặt, dân mạng đã "đào lại" một câu nói của nghệ sĩ Hoài Linh vào năm 2014: "Có nhiều quý vị thắc mắc Hoài Linh năm nay bao nhiêu tuổi, có con chưa, có vợ chưa... Trời ơi! Mấy cái đó em nghe nổi da gà. Con của Linh đứa đầu năm nay cháu ra đại học, cháu sinh năm 90. Đứa út nói ra mang nhục nhã chút, cháu mới 2 tuổi".

Như vậy, theo những gì Hoài Linh chia sẻ thì con gái út tính đến thời điểm hiện tại còn đang học tiểu học.

Dù hoạt động showbiz vài chục năm nhưng khán giả hầu như không có nhiều thông tin về đời tư của "anh Bốn" Hoài Linh. Chỉ biết rằng anh có nhiều con nuôi, trong đó có ca sĩ Hoài Lâm và con trai ruột là Võ Lê Thành Vinh.

Hiện tại, Thành Vinh đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Anh được biết đã sang xứ cờ hoa du học và đang có sự nghiệp đầy thành công nơi đất khách. Thông tin Võ Lê Thành Vinh là con nuôi của NSƯT Hoài Linh vẫn chưa được xác thực nhưng vẫn đang thu hút sự chú ý lớn của netizen.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-tin-vo-le-thanh-vinh-khong-phai-con-ruot-cua-nsut-hoai-linh-thuc-hu-ra-sao-424742.html