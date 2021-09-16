Bài đăng mới đây của Midu đã nhận được sự ủng hộ lớn của dân mạng.

Midu là một trong những những hotgirl/diễn viên có tiếng trong giới showbiz Việt. Trong đó, chuyện tình nổi tiếng của cô cùng thiếu gia Phan Thành đã gây chú ý không nhỏ.

Tuy nhiên, sau 6 năm bên nhau cặp đôi đã chính thức chia tay vì nghi vấn liên quan đến người thứ 3. Hiện tại, phía chàng thì đã yên bề gia thất, còn phía nàng thì vẫn còn độc thân và ngày càng kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm.

Mới đây, Midu đã đăng tải một bài viết dài liên quan đến quyết định độc thân của cô nàng cho đến hiện tại. Trong đó, nữ diễn viên cho rằng cô hiện đang tập trung đầu tư bất động sản hơn là nghĩ đến chuyện kết hôn. Cô còn đùa rằng: "Chồng đứng tên trên hôn thú cùng mình thì đôi khi thuộc về một hay nhiều người phụ nữ khác".

Hầu hết 5 lí do mà Midu đưa ra đều cho thấy cô đang tập trung vào việc kinh doanh nhà đất nhiều hơn. Tuy nhiên, mỹ nhân vẫn "chốt hạ" một câu "Nói đùa thế thôi chứ nếu gặp đúng người thì lấy chồng lúc nào cũng được miễn là bản thân thấy sẵn sàng".

Bên dưới bài đăng, rất đông khán giả đã gửi lời ủng hộ Midu và dành tặng cho "cơn mưa" lời khen với bản lĩnh, nhan sắc cũng như tri thức mà cô có được.

Cuộc sống độc thân vui vẻ của Midu hiện tại luôn được nhiều người ngưỡng mộ.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/van-doc-than-vui-tinh-o-nguong-tuoi-31-midu-giai-thich-5-li-do-me-tien-hon-dan-ong-khien-ai-cung-phai-gat-gu-424628.html