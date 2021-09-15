Lệ Quyên giải thích hậu lùm xùm bị công kích vì khoe ảnh 'uốn éo' tại siêu thị, cũng không quên 'khịa' antifan vài câu

Nữ ca sĩ Lệ Quyên đã viết hẳn một "tâm thư" dài đáp trả những bình luận của antifan.

Có thể thấy rằng thời gian vừa qua nữ ca sĩ Lệ Quyên luôn là tâm điểm chỉ trích của đông đảo dân mạng. Kể từ khi công trai tình cảm với bạn trai trẻ tuổi Lâm Bảo Châu, nhất cử nhất động của Lệ Quyên đều bị "soi mói".

Chuyện tình cảm của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu hay bị mọi người bàn luận

Gần đây nhất, nữ ca sĩ "Giấc mơ có thật" đã nhận rất nhiều chỉ trích vì vô tư tạo dáng uống éo tại siêu thị trong khi tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Sau khi nhận quá nhiều lời bình luận không hay, Lệ Quyên cũng đã nhanh chóng lên tiếng giải thích. Cô viết: "Từ nhà bấm thang máy xuống siêu thị căn hộ mất 5 giây, mà siêu thị của khu riêng nên vắng lắm cơ, vèo xuống mua đồ xong lên liền á. Đọc gièm pha nghe thương quá đi à, lo mà tập cho đỡ xấu khỏi ngứa mắt lẫn ngứa mồm".

Chưa hết, Lệ Quyên còn đáp trả thẳng thắn những ai chăm chăm chê bai thân hình của mình, giọng ca "Nếu như ngày đó" giận dữ: "Xong cắm mặt vào mà soi cho các vòng của tớ lúc tập, các tư thế là hiểu khôn cỡ nào và chắc chắn là như thành phần ăn không ngồi rồi chẳng bao giờ biết tập là gì, thấy người không xấu lại uất. Mồ hôi nhễ nhại mặt mũi đỏ ửng, vì một sức khỏe và body đẹp nên cố gắng. Thôi, kệ xấu với chả đẹp, soi với cả mói..."

Hiện tại, dân mạng vẫn đang chia làm nhiều luồng ý kiến với những phát ngôn gần đây. Hầu hết mọi người khuyên Lệ Quyên nên tiết chế ngôn từ nhạy cảm.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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