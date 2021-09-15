Nóng: Công Vinh chính thức lên tiếng về việc sao kê từ thiện miền Trung, ấn định 'giờ thiêng' khiến CĐM sốt sắng

Hậu trường 15/09/2021 18:21

Cuối cùng Công Vinh chính đã lên tiếng về vấn đề mà mọi người quan tâm nhất hiện tại.

Ngày 15/9 cũng sẽ như những ngày bình thường nếu như trước đó vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên không hứa sẽ ra ngân hàng sao kê từ thiện miền Trung, đồng thời livestream cho tất cả mọi người cùng xem. Giờ lành đã điểm và điều khán giả mong muốn cuối cùng vẫn chưa xuất hiện, thế nhưng nhân vật chính là Công Vinh đã chính thức lên tiếng khi bị khán giả "réo" cả ngày hôm nay.

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Trên trang cá nhân, "chân sút" nổi tiếng đã lên tiếng về vấn đề này, nguyên văn bài viết của Công Vinh như sau:

"Xin chào mọi người,

Thời gian qua, cảm ơn mọi người đã dành nhiều quan tâm cho vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên. Đồng thời, Công Vinh cũng muốn gửi lời cảm ơn những Mạnh Thường Quân đã tin tưởng, cùng lời xin lỗi vì ít nhiều khiến mọi người phải phiền lòng. Hiện tại, thành phố đã nới lỏng giãn cách tại một số quận vì vậy Vinh sẽ trực tiếp đến ngân hàng sao kê. Xin được mời tất cả mọi người cùng đồng hành với vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên trong:

- Buổi livestream "Mang sao kê ra trước công chúng" trực tiếp tại Vietcombank vào lúc 14h00 ngày 17/09/2021, trên fanpage Thủy Tiên. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người và hẹn các bạn vào thứ 6 tuần này. Trân Trọng!

Dưới đây là link tổng hợp các khoản chi ra cho các tỉnh miền Trung có đính kèm giấy xác nhận của chính quyền địa phương".

Chi tiết bảng tổng hợp dưới comment (bình luận) nhé mọi người!

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Bài đăng của Công Vinh cách đây chưa lâu. 

Như vậy, theo thông báo thì ngày 17/9 sắp tới vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên sẽ ra ngân hàng sao kê như đã hứa. Mặc dù muộn hơn 2 ngày so với dự kiến ban đầu song anh vẫn khẳng định chắc chắn sẽ làm rõ trắng đen và gắn kèm tài liệu liên quan đến khoản chi cho các tỉnh miền Trung trong đợt dịch vừa qua. 

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Hiện bài đăng của Công Vinh đang được quan tâm và tương tác tăng chóng mặt. Đã có rất nhiều bình luận mong mọi việc sẽ sớm được sáng tỏ.

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Từ khóa:   Công Vinh - Thuỷ Tiên Công Vinh sao kê Công Vinh Thủy Tiên ăn chặn từ thiện

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