Diệu Nhi xuất hiện với gương mặt phúng phính hậu tin đồn sinh con cho Anh Tú Atus

Hậu trường 15/09/2021 12:34

Đây được xem là lần lộ diện hiếm hoi của Diệu Nhi sau tin đồn sinh con đầu lòng.

Mới đây, trên trang cá nhân của Diệu Nhi đã khoe khoảnh khắc cô nàng "order" được trà sữa sau bao ngày chờ đợi. Điều mà dân mạng chú ý đến chính là nhan sắc của nữ diễn viên hài. Theo quan sát, có vẻ gương mặt của Diệu Nhi phúng phính hơn trước rất nhiều, nhiều dân mạng còn cho rằng đây là dấu hiệu của hậu sinh nở. 

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Có thể thấy Diệu Nhi có vẻ rất cẩn thận trong việc để lộ dáng, hầu hết những hình ảnh gần đây nữ diễn viên chỉ khoe mặt mà thôi, điều này càng làm cho khán giả tò mò hơn về tình hình hiện tại của cô.

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Hình ảnh gần đây Diệu Nhi không để lộ body. 

Cách đây hơn 1 tháng, thông tin Diệu Nhi đã bí mật sinh con cho bạn trai lâu năm là Anh Tú Atus đã khiến cho mạng xã hội Việt 'dậy sóng'. Dù chưa lên tiếng xác nhận nhưng dân mạng đoán chắc 100% cô nàng đã sinh con đầu lòng.

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 Diệu Nhi là diễn viên hài duyên dáng sở hữu lượng fans đông đảo.
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 Cô và bạn trai Anh Tú Atus được biết đã quen nhau 6 năm.
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Từ khóa:   diễn viên Diệu Nhi Diệu Nhi và Anh Tú Diệu Nhi có con

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