Lần hiếm hoi lộ diện 2 quý tử của nghệ sĩ Vân Sơn đã khiến cõi mạng 'điêu đứng' vì điều này

Danh hài Vân Sơn không ngần ngại chia sẻ vẻ ngoài của hai "tài sản quý nhất" cuộc đời.

Mới đây, trên trang cá nhân của nghệ sĩ Vân Sơn bất ngờ chia sẻ ảnh "ngày ấy - bây giờ" của 3 bố con anh nhận được sự chú ý lớn của dân mạng. Đây được xem là lần hiếm hoi nam danh hài nổi tiếng tiết lộ về các con của mình.

Ảnh ngày xưa của 3 bố con Vân Sơn.

Giờ đây hai con trai đã cao hơn cả bố.

Mới ngày nào hai con trai được bố cõng và bồng thì giờ đây đã lớn phổng phao, trổ mã cực bảnh bao. Hầu hết mọi người đều nhận xét nhìn thoáng qua hai anh em giống y hệt bố Sơn, nhất nụ cười. Bên cạnh đó nhiều người còn để lại bình luận rằng hai anh em cứ như sinh đôi vì quá giống nhau.

Khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình nghệ sĩ Vân Sơn tại Mỹ.

Danh hài Vân Sơn cũng rất ít khi chia sẻ sâu về hai con trai. Được biết, cậu út tên Michael và nay đã 22 tuổi. Nam nghệ sĩ viết trên trang cá nhân: "Sau mấy chục năm làm lụng vất vả, đây là 2 khối tài sản quý giá nhất trong cuộc đời tui nè, quá đã luôn. Các bạn nhìn thấy tài sản tui có "khủng" hông?".

Bên cạnh hai con trai cưng thì vợ của nghệ sĩ Vân Sơn cũng được dân mạng chú ý không kém. Anh cũng nhiều lần chia sẻ ảnh vợ và cô nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng nhờ vào nhan sắc mặn mà. Được biết, bà xã Vân Sơn không làm ngành giải trí và cả hai đã "phải lòng" nhau khi anh qua Mỹ sinh sống, thời điểm đó cô ấy còn không biết chồng tương lai là người nổi tiếng.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lan-hiem-hoi-lo-dien-2-quy-tu-cua-nghe-si-van-son-da-khien-coi-mang-dieu-dung-vi-dieu-nay-424425.html