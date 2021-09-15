Đang trong quá trình điều trị Covid-19, Phi Nhung bất ngờ nhận được tin vui từ cộng đồng mạng

Hậu trường 15/09/2021 10:10

Thông tin ca sĩ Phi Nhung nhập viện điều trị Covid-19 khiến mọi người quan tâm. Tuy nhiên, mới đây, dư luận bất ngờ phát hiện "điều bất thường" trên tài khoản TikTok của cô.

Còn nhớ, cách đây khoảng 3 tháng, Phi Phung vướng phải ồn ào tiền bạc với con trai nuôi. Thị phi bủa vây tứ phía, sự công kích của khán giả đối với nữ ca sĩ mãi lâu sau đó mới có dấu hiệu tạm lắng xuống. Tuy nhiên, mọi chuyện thật sự thay đổi khi thông tin Phi Nhung mắc Covid-19 được lan truyền khiến ai nấy bất ngờ. Mỗi động thái liên quan đến nữ ca sĩ đều được dư luận quan tâm, mọi người hy vọng cô có thể chiến thắng dịch bệnh.

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Ca sĩ Phi Phung - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, vừa quan, cư dân mạng chia sẻ nhiệt tình một clip được Phi Nhung đăng tải vào 13/6/2020. Tính đến nay, clip trên đã có "tuổi đời" 1 năm 3 tháng nhưng không hiểu sao bỗng hot trở lại, nhất là sau khi tin tức nữ ca sĩ đang phải chống chọi với COVID-19.

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Đoạn clip triệu view của Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình
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Đây cũng là video được nhiều người xem nhất trên Tik Tok của Phi Nhung cho đến hiện tại - Ảnh: Chụp màn hình

Đoạn clip được ghi lại tại một chương trình âm nhạc, nữ ca sĩ khi ấy diện áo dài đỏ trình diễn 2 ca khúc Phận Tơ Tằm và Kiếp Cầm Ca bằng chất giọng đầy ngọt ngào và da diết. Có thể thấy, Phi Nhung đã rất nhập tâm khi hát khiến từng câu từ "đi vào lòng người". Đoạn clip đã ghi nhận hơn 1,8 triệu lượt xem và là video được nhiều người xem nhất trên Tik Tok của Phi Nhung cho đến hiện tại.  

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Từ khóa:   ca sĩ Phi Nhung Phi Nhung mắc Covid-19 TikTok Phi Nhung

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