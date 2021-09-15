Sau Công Vinh, đến lượt Thủy Tiên 'chốt hạ' thời gian, địa điểm để livestream sao kê, khẳng định luôn điều mà mọi người mong ngóng

Về phía Thủy Tiên, nữ ca sĩ đăng tải một bài viết khá dài liên quan đến buổi livestream sắp tới. Trong bài đăng, giọng ca "Giấc mơ tuyết trắng" cũng nhắc đến các vấn đề mà mọi người luôn tò mò trong suốt thời gian vừa qua.

Chỉ sau khi Công Vinh thông báo trên trang cá nhân, Thủy Tiên cũng đã "chốt hạ" luôn thời điểm mà vợ chồng cô sẽ ra ngân hàng sao kê tiền từ thiện miền Trung như đã hứa.

Thủy Tiên viết: "Ngày 17/9/2021 lúc 14h mời mọi người cùng theo dõi livestream tại ngân hàng sao kê cùng Tiên để mọi người chuyển tiền cùng nắm thông tin trực tiếp về số tiền mà quỹ có được là bao nhiêu. Buổi livestream trực tiếp tại ngân hàng VCB sẽ gồm có luật sư, báo chí, làm bên thứ 3 chứng kiến sự việc và công khai toàn bộ cho MTQ cả nước cùng theo dõi. Tiên sẽ sao kê từ trước khi kêu gọi 5 ngày, và sau khi công bố kết thúc chuyến từ thiện 3 tháng, để xem số tổng vẫn là số tiền như tiên công bố hay không hay là 320 tỷ, 700 tỷ như đồn đoán".

Bài đăng của Thủy Tiên cách đây ít phút.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng khẳng định cô dùng duy nhất một tài khoản ngân hàng chứ không phải 2 hay 3 tài khoản nào khác như mọi người đã đồn đoán. Thủy Tiên nhấn mạnh: "Nếu ai có bằng chứng nào gửi vào số tài khoản khác của Tiên ngoài số tài khoản nêu trên cho đợt từ thiện miền Trung vui lòng gửi lên đây hoặc ngày mai cùng Tiên ra ngân hàng VCB Nam Sài Gòn đối chứng trước tất cả mọi người".