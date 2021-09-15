Đây chính là phản ứng của Hồ Ngọc Hà khi mẹ bị 'réo tên' trong vấn đề từ thiện không minh bạch

Hậu trường 15/09/2021 23:00

Hồ Ngọc Hà dường như chọn im lặng khi mẹ bị dính vào lùm xùm từ thiện, thế nhưng cô vẫn có hành động ngầm ủng hộ mẹ đầy ấm áp.

Thời gian vừa qua, câu chuyện về minh bạch trong từ thiện và "sao kê" chiếu đến loạt nghệ sĩ như Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hương,... vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Bên cạnh những sao Việt thì một nhân vật không thuộc ngành giải trí nhưng vẫn bị "réo tên" trong lùm xùm này chính là mẹ của Hồ Ngọc Hà - cô Ngọc Hương.

Đây chính là phản ứng của Hồ Ngọc Hà khi mẹ bị 'réo tên' trong vấn đề từ thiện không minh bạch - Ảnh 1
 Hồ Ngọc Hà và mẹ

Vừa qua, dân mạng "đào lại" ảnh mẹ Hà Hồ trao tặng tiền cho người dân nhưng lại để dòng chữ "Tiền ủng hộ từ Ngọc Hương (mẹ Hồ Ngọc Hà) 3 triệu đồng", trong khi tiền ủng hộ được mạnh thường quân đóng góp. Đến hiện tại, vẫn chưa xác định nguồn tiền này từ cô Ngọc Hương hay của mạnh thường quân quyên góp nhưng rất nhiều bình luận chỉ trích đã xuất hiện.

Đây chính là phản ứng của Hồ Ngọc Hà khi mẹ bị 'réo tên' trong vấn đề từ thiện không minh bạch - Ảnh 2
Bức ảnh gây tranh cãi gần đây của mẹ Hồ Ngọc Hà.

Trước những ồn ào trong thời gian qua, phía Hồ Ngọc Hà vẫn giữ im lặng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ "Cả một trời nhớ thương" vẫn có cách để âm thầm ủng hộ mẹ trước sóng gió. Gần đây, Hồ Ngọc Hà đăng ảnh đời sống hằng ngày của mẹ Ngọc Hương trên trang cá nhân với biểu tượng hình trái tim. Mới nhất là ảnh của mẹ đang hái rau và nữ ca sĩ cũng trải lòng: "Nhớ mẹ, nhớ nhà".

Đây chính là phản ứng của Hồ Ngọc Hà khi mẹ bị 'réo tên' trong vấn đề từ thiện không minh bạch - Ảnh 3
Đây chính là phản ứng của Hồ Ngọc Hà khi mẹ bị 'réo tên' trong vấn đề từ thiện không minh bạch - Ảnh 4 

Không lên tiếng nhưng hành động của Hồ Ngọc Hà được mọi người cho rằng cô đang âm thầm ủng hộ mẹ đầy tinh tế.

Ảnh: Tổng hợp

Từ khóa:   mẹ Hồ Ngọc Hà Hồ Ngọc Hà và Kim Lý Hồ Ngọc Hà

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