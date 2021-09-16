Trang Trần viết tâm thư cho con gái hậu tuyên bố ngưng làm từ thiện: 'Không thể nào bỏ con mình bơ vơ đi làm việc xã hội'

Động thái mới đây của cựu người mẫu Trang Trần được dân mạng chú ý sau khi cô vướng vào lùm xùm minh bạch trong từ thiện.

Thời gian vừa qua, Trang Trần đã nhận rất nhiều "gạch đá" từ cư dân mạng khi cho rằng việc từ thiện của cô không minh bạch. Đến thời điểm hiện tại, cựu người mẫu cũng đã thông báo sẽ ngưng làm từ thiện, cô cũng công khai sao kê đồng thời số dư, đồng thời ủy nhiệm lại số dư cho các cộng sự.

Hiện tại, được biết Trang Trần đang ở trong khu cách li vì trước đó cô phát hiện mình dương tính với Covid-19. Cô cho biết trong 8 ngày tiếp theo nếu có kết quả xét nghiệm âm tính thì Trang Trần sẽ được về nhà.

Trên trang cá nhân, mới đây cựu người mẫu đã viêt dòng tâm thư gửi đến con gái, đáng chú ý là đoạn nội dung: "'Trang muốn dừng lại để lo cho gia đình, Trang còn có cuộc sống của Trang, một người mẹ không thể nào bỏ con mình bơ vơ đi làm việc xã hội để rồi phải hứng chịu biết bao gạch đá".

Hiện tại, dư luận đã phần nào lắng xuống và mọi người đã có cái nhìn cảm thông hơn cho Trang Trần. Đa số bình luận đều ủng hộ quyết định của cô, đồng thời cũng hi vọng cựu người mẫu hãy giữ gìn sức khỏe cũng như dành thời gian quan tâm đến cô công chúa nhỏ nhiều hơn.

Tổ ấm hạnh phúc của Trang Trần và chồng.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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