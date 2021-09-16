Một thí sinh 'sốc nặng' khi đạt 9 điểm/môn thi vẫn trượt 8 nguyện vọng Đại học

Đời sống 16/09/2021 15:15

Trường hợp của thí sinh này khiến cho dân mạng vô cùng tiếc nuối, đồng thời cũng cho thấy phổ điểm chuẩn năm nay quá cao.

Chiều tối ngày 15/9 vừa qua, hầu hết các trường Đại học trên cả nước đã tiến hành công bố điểm chuẩn sau bao ngày chờ đợi. Ngoài những thí sinh đang vô cùng vui mừng vì cuối cùng đã đạt được điều mình mong muốn thì cũng có những thí sinh buồn bã, thậm chí là bị "sốc" với kết quả nhận được. Điển hình là trường hợp của bạn Nguyễn Đức Anh (Trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh).

Một thí sinh 'sốc nặng' khi đạt 9 điểm/môn thi vẫn trượt 8 nguyện vọng Đại học - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Theo báo Dân Việt, Đức Anh đăng ký tổng cộng 11 nguyện vọng bao gồm các ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng và Y khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay. Đức Anh đã xuất sắc đạt được số điểm dao động từ 26,63 - 27,3 điểm cho 3 khối A00, A01, D07. Tính trung bình, mỗi môn thí sinh này đạt khoản 9 điểm nhưng may mắn đã không mỉm cười với cậu.

Một thí sinh 'sốc nặng' khi đạt 9 điểm/môn thi vẫn trượt 8 nguyện vọng Đại học - Ảnh 2
 11 nguyện vọng mà thí sinh Đức Anh đã đăng kí.

Hồi hộp chờ đợi kết quả bấy lâu nay, Đức Anh quá ngạc nhiên vì cậu trượt 8/11 nguyện vọng đã đăng kí. Trong đó có 2 nguyện vọng mà thí sinh đăng kí là ngành Công nghệ thông tin và An toàn thông tin ở Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chưa công bố điểm. Tuy nhiên, theo suy tính thì khả năng Đức Anh đỗ 2 nguyện vọng này khá mong manh.

Cậu bạn cũng đã có một "phương án chống trượt" cuối cùng đó chính là ngành Tài chính - Ngân hàng, Đại học Thương mại. Dù điểm chuẩn của ngôi trường này cũng tăng mạnh không kém nhưng rất may mắn Đức Anh đã đỗ nguyện vọng cuối cùng.

Một thí sinh 'sốc nặng' khi đạt 9 điểm/môn thi vẫn trượt 8 nguyện vọng Đại học - Ảnh 3
Đại học Thương Mại. 

"Em xác định rằng 1 năm thi lại tức là mình đi sau các bạn tới 3-4 năm. Vì vậy, em sẽ học ở trường nào em đỗ và có thể học thêm văn bằng 2". Đức Anh chia sẻ trên Dân Việt.

Qua đó cũng cho thấy điểm chuẩn Đại học năm nay tăng rất mạnh khiến cho nhiều thí sinh phải ngậm ngùi từ bỏ ngành học yêu thích. Hiện chủ đề này đang được rất nhiều người quan tâm.

Ảnh: Tổng hợp

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