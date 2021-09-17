Loạt nhân viên đòi đình công và tăng lương, Thu Trang có cách 'cảnh cáo' khiến ai cũng giật mình

"Boss" Thu Trang đã "đánh tiếng" sau khi quá nhiều "tấm chiếu mới" yêu cầu tăng lương.

Bên cạnh việc diễn hài, đóng phim thì Thu Trang còn được biết đã sở hữu một công ty riêng hoành tráng. Bà xã Tiến Luật nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả nhờ vào sự hài hước cũng như chuyên nghiệp trong cách làm việc.

Thu Trang ngày càng xinh đẹp.

Trong thời điểm dịch căng thẳng, công ty Thu Trang cũng phải họp trực tuyến. Điều khiến nữ diễn viên bất ngờ là vì buổi họp không được báo trước. Đồng thời cô rất vui vì được nhìn thấy mọi người đông đủ. Tuy nhiên, niềm vui chưa được bao lâu thì Thu Trang được thông báo lí do của buổi họp chính là "tăng lương".

Bài đăng gần đây của Thu Trang.

Nữ diễn viên đăng tải một bài viết khá dài và nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng. Cô chia sẻ rằng công ty đã phải "đóng băng" hoạt đồng vì tình hình dịch, không thu được đồng nào. "Đòi tăng lương, đòi cuối năm có tiệc tất niên lớn bù lại những tháng ngày sống ở nhà quá buồn", Thu Trang viết.

Trong đó, nữ diễn viên còn "đệm" một câu "xanh rờn": "Mình cũng ráng năn nỉ tụi nó chờ tới cuối năm đãi tiệc lớn, muốn ăn gì ăn, muốn chơi gì chơi... xong tiệc mình rãi muối rãi gạo luôn... sẽ lập biên bản và gửi mail cho từng bạn"

Nghe có vẻ khá gắt nhưng thực tế Thu Trang đang đùa với những nhân viên "chưa trải sự đời", đồng thời cũng "hăm dọa" một tí mà thôi. Phía dân mạng thì được phen "cười ra nước mắt" với màn răn đe đầy tinh tế của "Chị Mười Ba" và cũng không quên dành lời khen cho cô.

Ảnh: Tổng hợp

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