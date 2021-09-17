Loạt nhân viên đòi đình công và tăng lương, Thu Trang có cách 'cảnh cáo' khiến ai cũng giật mình

Hậu trường 17/09/2021 07:13

"Boss" Thu Trang đã "đánh tiếng" sau khi quá nhiều "tấm chiếu mới" yêu cầu tăng lương.

Bên cạnh việc diễn hài, đóng phim thì Thu Trang còn được biết đã sở hữu một công ty riêng hoành tráng. Bà xã Tiến Luật nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả nhờ vào sự hài hước cũng như chuyên nghiệp trong cách làm việc.

Loạt nhân viên đòi đình công và tăng lương, Thu Trang có cách 'cảnh cáo' khiến ai cũng giật mình - Ảnh 1
 Thu Trang ngày càng xinh đẹp.

Trong thời điểm dịch căng thẳng, công ty Thu Trang cũng phải họp trực tuyến. Điều khiến nữ diễn viên bất ngờ là vì buổi họp không được báo trước. Đồng thời cô rất vui vì được nhìn thấy mọi người đông đủ. Tuy nhiên, niềm vui chưa được bao lâu thì Thu Trang được thông báo lí do của buổi họp chính là "tăng lương".

Loạt nhân viên đòi đình công và tăng lương, Thu Trang có cách 'cảnh cáo' khiến ai cũng giật mình - Ảnh 2
Bài đăng gần đây của Thu Trang. 

Nữ diễn viên đăng tải một bài viết khá dài và nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng. Cô chia sẻ rằng công ty đã phải "đóng băng" hoạt đồng vì tình hình dịch, không thu được đồng nào. "Đòi tăng lương, đòi cuối năm có tiệc tất niên lớn bù lại những tháng ngày sống ở nhà quá buồn", Thu Trang viết.

Trong đó, nữ diễn viên còn "đệm" một câu "xanh rờn": "Mình cũng ráng năn nỉ tụi nó chờ tới cuối năm đãi tiệc lớn, muốn ăn gì ăn, muốn chơi gì chơi... xong tiệc mình rãi muối rãi gạo luôn... sẽ lập biên bản và gửi mail cho từng bạn"

Loạt nhân viên đòi đình công và tăng lương, Thu Trang có cách 'cảnh cáo' khiến ai cũng giật mình - Ảnh 3 

Nghe có vẻ khá gắt nhưng thực tế Thu Trang đang đùa với những nhân viên "chưa trải sự đời", đồng thời cũng "hăm dọa" một tí mà thôi. Phía dân mạng thì được phen "cười ra nước mắt" với màn răn đe đầy tinh tế của "Chị Mười Ba" và cũng không quên dành lời khen cho cô.

Ảnh: Tổng hợp

Rộ tin Võ Lê Thành Vinh không phải con ruột của NSƯT Hoài Linh, thực hư ra sao?

Rộ tin Võ Lê Thành Vinh không phải con ruột của NSƯT Hoài Linh, thực hư ra sao?

Mạng xã hội đang rầm rộ thông tin Võ Lê Thành Vinh thực chất chỉ là con nuôi của danh hài Hoài Linh mà thôi.

Xem thêm
Từ khóa:   thu trang - tiến luật Thu Trang Trấn Thành diễn viên hài Thu Trang

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 3 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 3 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 58 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 5 giờ 58 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 6 giờ 28 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 6 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36