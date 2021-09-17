Hotgirl 'ngực khủng' một thời nói gì với những bình luận kém duyên mà khiến ai cũng phải 'gật đầu' tán thành?

Đời sống 17/09/2021 07:15

Bà Tưng đã lên tiếng với những câu nói "vô văn hóa" đến từ một bộ phận dân mạng.

Lê Thị Huyền Anh hay còn được nhiều người biết đến với nickname Bà Tưng là một cái tên rất quen thuộc với cộng đồng thế hệ 9x đời đầu. Cô nàng nổi tiếng với những chiêu trò "gây sốc", đặc biệt là vòng 1 "cực khủng". Hình ảnh của Bà Tưng đã nhanh chóng trở thành "hiện tượng mạng" vào khoảng thời gian 2013-2015.

Hotgirl 'ngực khủng' một thời nói gì với những bình luận kém duyên mà khiến ai cũng phải 'gật đầu' tán thành? - Ảnh 1

Đến thời điểm hiện tại, cô gái này đã có phần trưởng thành hơn và không còn làm những hành động "gây sốc" như trước. Đáng chú ý, Bà Tưng có một fanpage với số lượng người theo dõi cực lớn, khoảng 4,1 triệu người. Tại đây, cô cũng thường đăng tải nhiều hình ảnh cuộc sống thường ngày và nhận được nhiều lời khen của dân mạng vì ngày càng nhuận sắc.

Hotgirl 'ngực khủng' một thời nói gì với những bình luận kém duyên mà khiến ai cũng phải 'gật đầu' tán thành? - Ảnh 2

Bên cạnh những bình luận "có cánh" thì Bà Tưng cũng nhận phải những ý kiến khiếm nhã, "kém duyên". Cô nàng không hề im lặng mà thẳng tay "block", đồng thời đáp trả đầy đanh thép.

Nữ hotgirl này viết: "Comment (bình luận) ác ý Huyền Anh block hết! Chừng nào là việc của chung thì mời công chúng góp ý. Nhưng đây Facebook riêng, Huyền Anh có quyền chia sẻ đời sống riêng tư tốt đẹp, không ảnh hướng tới ai, không vi phạm pháp luật. Nhưng những ai vào đây comment (bình luận) xúc phạm phụ nữ, phá rối thì block hết. Thân ái!".

Hotgirl 'ngực khủng' một thời nói gì với những bình luận kém duyên mà khiến ai cũng phải 'gật đầu' tán thành? - Ảnh 3
 Bà Tưng từng có những bức ảnh 'hớ hênh' trong quá khứ.

Chưa hết, Bà Tưng cũng nhấn mạnh thêm: "Giới hạn của những từ ngữ tích cực và comment (bình luận) những từ ngữ dung tục nó mong manh lắm. Huyền Anh đăng hình đẹp là để tự hào về bản thân, sống trong thời đại nào rồi chúng ta đều là những người lớn và có hiểu biết, biết phân biệt được thế nào là gợi cảm và hớ hênh! Đừng có thích nói gì thì nói, con người ai cũng có lòng tự trọng và tổn thương!"

Hiện không còn hoạt động nhiều như trước nhưng Bà Tưng vẫn thu hút sự chú ý của mọi người, điều đó chứng tỏ qua con số tương tác trên fanpage của cô. Bài đăng nào cũng đạt vài chục nghìn like trở lên.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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