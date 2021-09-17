Bị dân mạng 'khui lại' video 'nói xạo' tên thật, phản ứng của ca sĩ Bảo Thy ra sao?

Hậu trường 17/09/2021 17:59

Câu chuyện Bảo Thy từng "nói dối" tên thật đã khiến cho dân mạng xôn xao một thời.

Bảo Thy được biết đến với nickname "Công chúa bong bóng" và từng là nữ ca sĩ đình đám của Vpop một thời. Đến thời điểm hiện tại, cô nàng đã "yên bề gia thất" và dường như chỉ tập trung hưởng thụ cuộc sống và chăm sóc cho tổ ấm của mình. Tuy nhiên, không vì vậy mà khán giả ít quan tâm đến nữ ca sĩ, những tin tức hot của Bảo Thy đều được netizen quan tâm.

Bị dân mạng 'khui lại' video 'nói xạo' tên thật, phản ứng của ca sĩ Bảo Thy ra sao? - Ảnh 1

Mới đây, trên một nền tảng mạng xã hội, mọi người đang truyền tay nhau video Bảo Thy giới thiệu tên trong một chương trình đình đám mà cô tham gia cách đây cả chục năm. Điều chú ý là trong clip này Bảo Thy đã "nói nhầm" tên thật của mình, sự việc này từng khiến cho khán giả "sôi sục" và đến nay bất ngờ được "khui lại".

Bị dân mạng 'khui lại' video 'nói xạo' tên thật, phản ứng của ca sĩ Bảo Thy ra sao? - Ảnh 2

Mở đầu video này, giọng ca "Ngôi nhà hoa hồng" giới thiệu nickname game của cô là Trần Thy Loan và tên thật là Trần Bảo Thy. Tuy nhiên, thời điểm đó dân mạng đã biết tên thật của nữ ca sĩ là Trần Thị Thúy Loan. Điều này đã khiến cho Bảo Thy gặp "rắc rối" vào thời điểm đó, dân mạng tố cô nàng "nói dối" và vẫn không hiểu vì sao nữ ca sĩ lại hành động như vậy. Bên cạnh đó vẫn có người cho rằng lúc đó Bảo Thy quá run nên "nói nhầm" tên.

Bị dân mạng 'khui lại' video 'nói xạo' tên thật, phản ứng của ca sĩ Bảo Thy ra sao? - Ảnh 3
 Bình luận của Bảo Thy dưới bài đăng của dân mạng.

Video này được "đào lại" và đã được chính chủ nhìn thấy, cô còn để lại bình luận khá hài hước: "Đừng chọc Thy nữa, đó là quá khứ rồi!", cô còn đính kèm những biểu tượng mặt "cười ra nước mắt".

Bị dân mạng 'khui lại' video 'nói xạo' tên thật, phản ứng của ca sĩ Bảo Thy ra sao? - Ảnh 4 

Hiện tại video được dân mạng truyền tay với tốc độ chóng mặt và đa số mọi người đều có cái nhìn khách quan đối với Bảo Thy, cho đó là "sai lầm tuổi trẻ" mà thôi.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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