Bị dân mạng 'khui lại' video 'nói xạo' tên thật, phản ứng của ca sĩ Bảo Thy ra sao?

Bảo Thy được biết đến với nickname "Công chúa bong bóng" và từng là nữ ca sĩ đình đám của Vpop một thời. Đến thời điểm hiện tại, cô nàng đã "yên bề gia thất" và dường như chỉ tập trung hưởng thụ cuộc sống và chăm sóc cho tổ ấm của mình. Tuy nhiên, không vì vậy mà khán giả ít quan tâm đến nữ ca sĩ, những tin tức hot của Bảo Thy đều được netizen quan tâm.

Mới đây, trên một nền tảng mạng xã hội, mọi người đang truyền tay nhau video Bảo Thy giới thiệu tên trong một chương trình đình đám mà cô tham gia cách đây cả chục năm. Điều chú ý là trong clip này Bảo Thy đã "nói nhầm" tên thật của mình, sự việc này từng khiến cho khán giả "sôi sục" và đến nay bất ngờ được "khui lại".