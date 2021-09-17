Cường Đô La và màn 'lột xác' ngoạn mục sau 10 năm, dân mạng đổ xô khen bà xã Đàm Thu Trang quá 'mát tay'

Hậu trường 17/09/2021 10:18

Hình ảnh mới đây được Cường Đô La cập nhật trên trang cá nhân đã được mọi người khen ngợi vì thân hình ngày càng "nở" và phong cách trẻ trung.

Cường Đô La tiếp tục là người nổi tiếng tiếp theo bắt trend "Ngày ấy - Bây giờ". Ngay khi nam doanh nhân này đăng tải ảnh, khán giả không khỏi xuýt xoa với thân hình hiện tại của anh. Giờ đây, Cường Đô La đã ngoài 40, đồng thời cũng là bố của hai con nhưng có thể thấy ngoại hình của anh ngày càng “thăng hạng”.

Cường Đô La và màn 'lột xác' ngoạn mục sau 10 năm, dân mạng đổ xô khen bà xã Đàm Thu Trang quá 'mát tay' - Ảnh 1

So sánh với hình ảnh cách đây 10 năm cho thấy đại gia phố núi đã có màn "lột xác" ngoạn mục. Cường Đô La của ngày xưa khá gầy, thế nhưng giờ đây đã trông mạnh mẽ, khỏe khoắn hơn rất nhiều. Hầu hết mọi người đều dành lời khen cho Cường Đô La, đồng thời cũng không quên dành những lời khen "có cánh" cho bà xã Đàm Thu Trang vì chăm chồng xuất xắc.

Cường Đô La và màn 'lột xác' ngoạn mục sau 10 năm, dân mạng đổ xô khen bà xã Đàm Thu Trang quá 'mát tay' - Ảnh 2
Đàm Thu Trang được khen chăm chồng kĩ. 

Cuộc sống hiện tại của Cường Đô La - Đàm Thu Trang vô cùng viên mãn. Cả hai đã có một cô công chúa đáng yêu là Suchin. Bên cạnh đó, Cường Đô La cũng nhiều lần khoe khoảnh khắc hạnh phúc cùng với con trai Subeo, nhất là cảnh em gái Suchin quấn quít anh hai khiến dân mạng "tan chảy".

Cường Đô La và màn 'lột xác' ngoạn mục sau 10 năm, dân mạng đổ xô khen bà xã Đàm Thu Trang quá 'mát tay' - Ảnh 3
 Khoảnh khắc đáng yêu của hai anh em Subeo - Suchin

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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