Hậu tin đồn rạn nứt, Phan Hiển nói 1 câu với Khánh Thi khiến ai nghe xong cũng 'tan chảy'

Bài viết mới nhất của Khánh Thi tiết lộ những gì Phan Hiển "thủ thỉ" với cô đã gây nhiều chú ý.
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Thời gian vừa qua, Khánh Thi - Phan Hiển là cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả. Mọi chuyện bắt đầu khi Khánh Thi livestream trong bóng tối và nói những lời khó hiểu. Tuy nhiên, hiện tại mọi việc đã yên ắng, phía cặp đôi cũng chia sẻ những khoảnh khắc gần gũi, ấm áp của cả hai trên trang cá nhân.
Mới đây, nữ kiện tướng Dancesport tiếp tục tiết lộ một câu chuyện nhỏ liên quan đến chồng. Cô viết: "Đêm qua thủ thỉ, ông xã mình nói một câu hết sức sến súa: Anh sẽ chui vào tim em và đứng yên đó. Em là bà xã của anh nên đương nhiên em là số 1 và không ai thay thế. Sự lựa chọn của anh mãi là em. Mình tính định hỏi vậy ai là số 2 nhưng mà thôi mình im luôn tại thấy ông đang lim rim xem phim sến".
Chia sẻ của Khánh Thi đã ngay lập thu hút sự quan tâm của rất đông khán giả, không ngờ Phan Hiển có thể gửi gắm những lời "ngọt như đường" với vợ. Cuối cùng thì cặp đôi cũng đã trở lại những ngày "sóng yên biển lặng", đồng thời netizen cũng không quên gửi lời chúc phúc cho Khánh Thi - Phan Hiển.
Ảnh: Tổng hợp, FBNV