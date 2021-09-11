Hậu sao kê từ thiện: MC nổi tiếng của Vbiz lần đầu lên tiếng về tin đồn 'cấm sống' suốt 5 năm

Hậu trường 11/09/2021 06:30

Sau khi công bố sao kê và toàn bộ chứng từ thu chi của hoạt động ủng hộ miền Trung, Phan Anh lần đầu lên tiếng về thực hư "cấm sóng" trong 5 năm qua.

Theo dòng sự kiện “sao kê” đang gây xôn xao dư luận, MC Phan Anh cho biết những ngày qua có một số cư dân mạng vào Facebook cá nhân của anh và dùng lời lẽ nặng nề để nói về vấn đề ồn ào từ thiện. Vậy nên, anh đã tiến hành sao kê cách đây 5 năm, đồng thời công khai toàn bộ chứng từ thu chi của hoạt động ủng hộ miền Trung.

Sau khi minh bạch về các hoạt động từ thiện, nam MC đã đăng tải loạt bài viết giải thích và chia sẻ suy nghĩ về cái tên “Bò Phan Anh” đã gắn bó với anh nhiều năm qua trên trang cá nhân của mình. Anh chàng cho hay: “Từ thiện được gì? Với mọi người thì mình không biết, nhưng với mình thì một trong số được: Đó là được làm Bò. Bò Phan Anh chính là cách bà con thường gọi khi nói về những chú bò trong chương trình trao tặng bò giống, trích từ số tiền hơn 24 tỷ của những tấm lòng Việt khắp nơi ủng hộ cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt năm 2016”.

 

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Phan Anh lý giải về cái tên 'Bò Phan Anh' - Ảnh: chụp màn hình

Chưa dừng lại ở đó, nam MC cũng thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình khi bị cư dân mạng "ném đá" và chỉ trích không ngừng. Anh bộc bạch: "Có một lần nghe những nặng lời, mình uất ức quá định lên tiếng tiếp, lúc lục tìm lại tài liệu, bỗng dưng mình mỉm cười, bao dồn nén tan biến. Mắt nhòe đi nhưng mình tự nói với lòng mình rằng không sao cả. Mình còn chịu được. Những cái chịu này không đáng gì so với những nghĩa tình san sẻ, yêu thương đã nhen lên, đã lan tỏa trong suốt hành trình ấy. 

 

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Phan Anh lên tiếng về chuyện ăn chặn tiền từ thiện - Ảnh: FBNV

"Mình hết trách cứ, và chỉ mong ước, ai cũng có cơ hội được đi, được đến, được gặp, được sống trong cái không khí mà nhìn quanh đều là những cái nhìn thấu cảm, ấm áp, những nụ cười giòn tan, nhìn ai cũng như ngoại, như nội, như chú dì, họ hàng của mình… Bởi khi trọn vẹn hành trình này mình đã có có hội để thấm ai mới đang trao đi, ai mới đang nhận lại".

Sau khi đăng tải, bài viết nhận được sự quan tâm đông đảo của người hâm mộ. Trong đó, có một tài khoản để lại câu hỏi dành cho anh: "Sao anh bị cấm sóng truyền hình vậy anh?". 

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Nam MC đã đáp  lên tiếng về việc 'cấm sóng' của mình - Ảnh: chụp màn hình

Ngay sau khi đọc được, anh liền đáp trả lại: "Chả có lệnh cấm nào đâu bạn". Đồng thời, nam MC cũng cho biết sẽ sớm lý giải việc không xuất hiện trên truyền hình suốt 1 thời gian dài.

Hậu sao kê của Phan Anh nhận được một số ý kiến chê trách, mỉa mai. Song, không ít người cũng dành nhiều lời động viên, ủng hộ anh chàng. Thậm chí, có không ít người từ nghi ngờ, chỉ trích bất ngờ thay đổi suy nghĩ, quay lại bày tỏ sự tin tưởng và gửi lời xin lỗi đến Phan Anh.

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Từ khóa:   MC Phan Anh từ thiện miền Trung công khai sao kê

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