Chiều ngày 10/9, bác sĩ điều trị tiết lộ tình trạng sức khỏe của Phi Nhung: Phổi tổn thương nghiêm trọng, phải can thiệp ECMO

Hậu trường 10/09/2021 20:27

Chiều ngày 10/9, một bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy cho biết sức khỏe Phi Nhung chuyển biến nặng. Gia đình nữ ca sĩ mong khán giả sẽ tiếp tục cầu nguyện để cô mau chóng vượt qua bệnh tật. 

Những ngày qua, thông tin ca sĩ Phi Nhung mắc Covid-19 khiến coN người thân, đồng nghiệp và fan hâm mộ vô cùng lo lắng. Được biết, bệnh tình Phi Nhung đã chuyển nặng, cô được chuyển viện từ bệnh viện Gia An 115 vào Chợ Rẫy cấp cứu ngay trong đêm 25/8.  Tại bệnh viện Chợ Rẫy, Phi Nhung nằm trong phòng ICU, được thở máy và chạy thận lọc máu liên tục nhưng chưa cần can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo). 

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Ca sĩ Phi Nhung - Ảnh : Internet

Sau 15 ngày điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy, sức khỏe nữ ca sĩ Phi Nhung có lúc đã chuyển biến tốt. Bác sĩ trực tiếp điều trị cho Phi Nhung chia sẻ nữ ca sĩ có phản ứng lại khi nghe giọng bác sĩ gọi. Thông tin trên khiến khán giả yêu mến nữ ca sĩ vui mừng.

Tuy nhiên, đến chiều 10/9, theo SAOstar, một bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy cho biết sức khỏe Phi Nhung chuyển biến nặng, phổi nữ ca sĩ bị tổn thương nghiêm trọng. Trước tình hình này, các bác sĩ đã quyết định can thiệp ECMO cho Phi Nhung để điều trị Covid-19. 

Về phía Phi Nhung, người đại diện của nữ ca sĩ cũng cho biết gia đình đã nghe tin về tình hình sức khỏe của ữ ca sĩ và hiện tại chưa biết tình trạng cụ thể thế nào. Gia đình Phi Nhung mong khán giả sẽ tiếp tục cầu nguyện để nữ ca sĩ mau chóng vượt qua bệnh tật. 

Mới đây, theo quản lý của nữ ca sĩ đăng tải trên trang cá nhân.

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Bài viết của quản lý - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, hiện tại còn rất nhiều bệnh nhân nặng đang cấp cứu mà ai cũng như ai nên không thể phiền, bác sĩ và giám đốc bệnh viện cũng có chỉ đạo không được cung cấp tin của bệnh nhân nên tất cả chỉ là tin đồn khi nào có thông tin chính thức mới hơn êkip sẽ chủ động đưa ra thông báo.

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Từ khóa:   Phi Nhung mắc COVID-19 Phi Nhung chuyển nặng cam thiệp ECMO

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