Mượn lời Vietcombank, em gái Trấn Thành thẳng thừng 'dằn mặt' những 'người hay mơ' và anti fan cực gắt

Mới đây, em gái Trấn Thành đã tiếp tục có động thái mới bảo vệ anh trai khiến mọi người chú ý.

Gần đây, MC Trấn Thành bị tố một người ăn chặn tiền từ thiện miền Trung mùa bão lũ. Sau vài ngày im lặng, Trấn Thành đã tung ra 1000 trang sao kê để nói rõ sự việc. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chỉ trích Trấn Thành vì nghi ngờ tính xác thực của bản sao kê. Thậm chí, trang fanpage của ngân hàng Vietcombank mà anh gửi tiền cứu trợ cũng nhận về nhiều comment ác ý, đòi ngân hàng này phải "giải trình" về những dấu hiệu lạ của bản sao kê do Trấn Thành đăng tải.

MC Trấn Thành - Ảnh: Internet

Sự việc trên khiến ngân hàng phải phải khóa toàn bộ bình luận. Đến ngày 9/9, phía ngân hàng mới đăng tải status khá dài, khẳng định bản sao kê hoàn toàn không có vấn đề gì.

Mới đây, em gái ruột của Trấn Thành đã bất ngờ có động thái chia sẻ lại bài viết của ngân hàng, đồng thời khẳng định quan điểm cá nhân rằng câu chuyện cần phải chấm dứt. Đáng chú ý, trong bài viết cô có đề cập đến "người thích mơ" khiến netizen suy đoán cô đang ngầm "đá xéo" người chống lại anh trai mình.

Bài viết của em gái Trấn Thành -Ảnh: Chụp màn hình

"Xác nhận rồi nha. Câu chuyện chấm dứt nha. Chứ giải thích với mấy người thích mơ hoài thì đâu có tỉnh nổi.

Còn các bạn nào tự nhận là kinh nghiệm banker, rồi kế toán các kiểu, rồi soi ra mớ giấy lộn thì mình nghĩ các bạn chắc chưa nhận được sao kê nào dày trang như vậy như vậy ạ" - bài viết của Huỳnh Mi.

Được biết, Trấn Thành và một số nghệ sĩ lớn của showbiz Việt bị tố ăn chặn tiền từ thiện bởi một nữ đại gia. Người này hay dùng cụm từ "nằm mơ", "giấc mơ" để nói bóng gió, mỉa mai về những sai lầm, thiếu minh bạc của các nghệ sĩ. Bên cạnh đó, em gái Trấn Thành cũng không quên 'cà khịa" những antifan trước đây công kích gia đình mình.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/muon-loi-vietcombank-em-gai-tran-thanh-thang-thung-dan-mat-nhung-nguoi-hay-mo-va-anti-fan-cuc-gat-423403.html