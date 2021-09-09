Con gái nuôi tiết lộ Phi Nhung đã 'ổn hơn nhiều rồi', nhắn gửi: 'Nhanh về với con nha mẹ ơi...con nhớ mẹ lắm'

Hậu trường 09/09/2021 09:33

Mới đây, con gái nuôi Phi Nhung đã đăng tải bài viết mới trên trang cá nhân bày tỏ nỗi nhớ thương dành cho nữ ca sĩ cùng như cho biết tình trạng sức khỏe hiện tại của mẹ nuôi mình.

Những ngày gần đây, ca sĩ Phi Nhung mắc Covid-19 đã khiến cho người thân, bạn bè rất nhiều fan hâm lo lắng. Theo thông tin từ một người quen với Phi Nhung tại bệnh viện, nữ ca sĩ vẫn đang được điều trị tích cực, nhiều tín hiệu khả quan.

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Phi Nhung và con gái nuôi Thiêng Ngân - Ảnh: Internet

Tối qua, trên trang cá nhân, Thiêng Ngân - con gái nuôi của Phi Nhung - đã đăng tải một dòng trạng thái nhắc đến mẹ nuôi. Theo đó, giọng ca 10x cho biết, Phi Nhung vẫn đang chiến đấu kiên cường để chiến thắng bệnh tật.

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Bài viết của Thiêng Ngân - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, cô cũng bày tỏ lòng nhớ thương dành cho mẹ nuôi. Cô cho biết giờ đã là sinh viên đại học và chờ Phi Nhung gì về để khen. Ngoài ra, cô gái cũng cho biết sức khỏe Phi Nhung hiện là đã ổn định, mong mọi người hãy tiếp tục cầu nguyện cho nữ ca sĩ.

"Mẹ Quan Âm đã nghe được những lời cầu nguyện của những người yêu thương mẹ...và mẹ của con đã rất kiên cường...

Nhanh về với con nha mẹ ơi...con nhớ mẹ lắm, Con là sinh viên rồi...mẹ nhớ khen con nha

P/s: mẹ đã ổn hơn rất nhiều rồi...cả nhà mình tiếp tục cầu nguyện cho mẹ em nha..em cảm ơn cả nhà nhiều lắm" - bài viết của con gái Phi Nhung.

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Bình luận của cộng đồng mạng -  Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người để lại lời khen cho sự hiếu thảo của nữ ca sĩ trẻ, đồng thời hy vọng Phi Nhung sớm bình phục để trở về với gia đình.

Được biết, Thiêng Ngân (SN 2003), sinh ra trong một gia đình khó khăn. Ngay từ nhỏ, cô đã phải vất vả kiếm sống để phụ giúp người thân. Năm 2015, Thiêng Ngân gây chú ý khi tham gia cuộc thi ca hát "Solo cùng bolero", biết được câu chuyện gia cảnh, Phi Nhung đã nhận giọng ca trẻ làm con nuôi.

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Từ khóa:   ca sĩ Phi Nhung con gái nuôi Phi Nhung sức khỏe Phi Nhung

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