Phát hiện Tuấn Trần ủng hộ 50 triệu từ thiện vào một tài khoản khác của Trấn Thành và lời giải thích của chính chủ ngay sau đó

Những ngày gần đây, ồn ào về chuyện từ thiện có liên quan đến Trấn Thành dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt mà ngày căng thẳng. Tuy đã tung ra bản sao kê 1000 tờ và đoạn clip hơn 12 phút giải thích rõ những thắc mắc của cộng đồng mạng về sự việc, thế nhưng, bản sao kê này vẫn bị nhiều người mang ra soi xét.

MC Trấn Thành - Ảnh: Internet

Mới đây, cộng đồng mạng tiếp tục dậy sóng khi khi phát hiện diễn viên Tuấn Trần đã chuyển cho Trần Thành 50 triệu vào tài khoản khác của nam MC (số đuôi 666) trong khi trước đó nam MC tuyên bố chỉ kêu gọi đóng góp vào 1 tài khoản (số đuôi 888). Điều này làm dấy lên nghi án Trấn Thành làm từ thiện bằng hai tài khoản khác nhau.