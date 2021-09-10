Phát hiện Tuấn Trần ủng hộ 50 triệu từ thiện vào một tài khoản khác của Trấn Thành và lời giải thích của chính chủ ngay sau đó

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ phát hiện diễn viên Tuấn Trần đã chuyển 50 triệu ủng hộ miền Trung vào một tài khoản khác của Trấn Thành chứ không phải là tài khoản từ thiện mà MC này sao kê. Nam diễn viên ngay sau đó đã lên tiếng giải thích mọi việc.
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Những ngày gần đây, ồn ào về chuyện từ thiện có liên quan đến Trấn Thành dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt mà ngày căng thẳng. Tuy đã tung ra bản sao kê 1000 tờ và đoạn clip hơn 12 phút giải thích rõ những thắc mắc của cộng đồng mạng về sự việc, thế nhưng, bản sao kê này vẫn bị nhiều người mang ra soi xét.
Mới đây, cộng đồng mạng tiếp tục dậy sóng khi khi phát hiện diễn viên Tuấn Trần đã chuyển cho Trần Thành 50 triệu vào tài khoản khác của nam MC (số đuôi 666) trong khi trước đó nam MC tuyên bố chỉ kêu gọi đóng góp vào 1 tài khoản (số đuôi 888). Điều này làm dấy lên nghi án Trấn Thành làm từ thiện bằng hai tài khoản khác nhau.
Tuy nhiên, ngay sau đó, Tuấn Trần đã lên tiếng giải thích rõ ràng sự việc. Theo nam diễn viên, Tuất Trần đã ủng hộ 50 triệu đồng hỗ trợ miền Trung cho Trấn Thành. Tuy nhiên, thay vì gửi tiền tài khoản từ thiện thì Tuần Trần lại gửi nhầm vào tài khoản cá nhân của nam MC. Sau đó, Tuấn Trần đã báo lại cho đàn anh biết. Vì vậy, Trấn Thành đã chuyển hơn 700 triệu từ tài khoản cá nhân sang tài khoản kêu gọi từ thiện, trong đó có 50 triệu của đàn em.
Ngoài ta, Tuấn Trần nhấn mạnh thêm, anh vẫn kêu gọi mạnh thường quân đóng góp vào tài khoản từ thiện của Trấn Thành nên không có gì sai sót như nhiều người vẫn tưởng.
Cuối bài viết, Tuấn Trần cho hay: "Đây là nhầm lẫn của mình và đã được anh Xìn giải quyết liền. Nên các bạn đừng bắt người ta phải sao kê tài khoản cá nhân. Vì trong bài post Tuấn kêu gọi mọi người chuyển khoản qua tài khoản từ thiện (VCB) mà. Không có khuất tất gì ở đây đâu nên các bạn an tâm nha".