Khi hay tin Phi Nhung mắc Covid-19, con gái nuôi Thiêng Ngân cùng nhiều nghệ sĩ Việt đã đồng loạt chia sẻ lời cầu nguyện và mong nữ ca sĩ sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Sáng 23/9, thông tin về sức khỏe của Phi Nhung bỗng gây xôn xao trên khắp các trang mạng xã hội. Một số nguồn tin cho biết nữ ca sĩ đã trở nặng, tình hình chuyển biến xấu. Nhiều nghệ sĩ cũng đăng đàn cầu nguyện, mong giọng ca “Bông điên điển” sẽ vượt qua được cơn bạo bệnh lần này.

Tối cùng ngày, ca sĩ Thiêng Ngân - con gái nuôi nhưng được Phi Nhung thương yêu như ruột thịt chia sẻ một bài viết có hình ảnh, thông tin của hai mẹ con kèm dòng trạng thái: "Mẹ ơi. Mẹ nhanh khỏe để đi cùng con lên trường nhé mẹ. Con tin mẹ sẽ làm được. Con sẽ cố gắng không khóc đến khi mẹ trở về nhà. Cố lên mẹ". Trong suốt 1 tháng qua, giọng ca trẻ thường xuyên cầu nguyện để mong mẹ nuôi sớm vượt qua được bệnh tật, trở lại với cuộc sống thường ngày.

Thiêng Ngân gây chú ý giữa lúc bệnh tình của mẹ - Ảnh: FBNV

Được biết, Thiêng Ngân mới trúng tuyển vào trường Đại học Kinh tế TP.HCM và Phi Nhung vẫn chưa biết tin vui này. Tháng 8/2021, Phi Nhung phát hiện mắc Covid-19. Khi sức khỏe không đảm bảo để tự cách ly ở nhà, cô được đưa vào bệnh viện Gia An 115, TP.HCM để điều trị từ ngày 19/08. Một tuần sau đó, bệnh của Phi Nhung chuyển biến nặng và ngay lập tức cô được chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM vào tối 26/08 để cấp cứu. Những tuần tiếp theo, cô liên tục lọc máu, thở máy và nhận được sự theo dõi sát sao từ đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện.

Nhiều nghệ sĩ cầu nguyện Phi Nhung mau chóng hồi phục sức khỏe - Ảnh: Internet

Hiện tại Phi Nhung vẫn đang được điều trị tích cực và đang có tiến triển khả quan. Trong khoảng thời gian Phi Nhung điều trị Covid-19, đồng nghiệp, bạn bè, đặc biệt là những người con nuôi như Quỳnh Trang, Thiêng Ngân, Tuyết Nhung... thường xuyên đăng tải bài viết cầu nguyện cho mẹ sớm bình phục và khỏe mạnh.

Nghệ sĩ Tấn Hoàng lần đầu kể chuyện chịu ơn Phi Nhung: 'Cả đời tôi không thể nào quên được' Nghệ sĩ Tấn Hoàng xúc động nhớ lại khoảng thời gian được Phi Nhung giúp đỡ khi mới sang Mỹ. Đồng thời, anh cũng hi vọng cho Phi Nhung sớm khỏi bệnh sau thời gian điều trị Covid-19.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-gai-nuoi-phi-nhung-gay-chu-y-giua-luc-co-thong-tin-benh-tinh-cua-me-chuyen-bien-xau-con-se-co-gang-khong-khoc-426664.html